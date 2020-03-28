Потрібно чекати: епідеміолог зробив тривожний прогноз по Україні через коронавірус

Коронавірус в Україні продовжує заражати людей і в країні введено режим надзвичайної ситуації. Карантин триватиме до 24 квітня, а кількість інфікованих продовжує зростати.

В країні не вистачає експрес-тестів, а лабораторні аналізи роблять достатньо довго і на думку керівника Національної експертної групи з інфекційного контролю, кандидата медичних наук, епідеміолога Андрія Александрина, в Україні може бути набагато більше заражених, ніж вказується в офіційній статистиці.

"Як я вже говорив, у наших співробітників відсутня можливість діагностувати такий вірус, тому, звичайно ж, людей в сотні разів більше. Треба чекати. Поки у нас не почнуть масово виявляти такий коронавірус, ми не зможемо нічого зробити", - пояснив епідеміолог у коментарі для видання "Апостроф".

Крім того, він вважає, що підтверджених смертей від COVID-2019 може бути набагато більше, оскільки люди помирають ще до того, як їм поставлять точний діагноз.

"До масового тестування закликав навіть глава ВООЗ – чим більше ми будемо виявляти хворих, тим більше у нас буде можливість ізолювати людей, лікувати – і вони не будуть представляти загрози для оточення. А оскільки держава байдуже ставиться до цього питання і не проводить тестування, то у нас ніхто і не виявляється", - резюмував Александрин.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що експерти дали точний прогноз про те, коли епідемія коронавірусу піде на спад.