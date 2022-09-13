Що обов'язково потрібно зробити в разі відключення електроенергії: це важливо знати

Навіщо виймати електроприлади з розетки

У разі відключення електроенергії пристрої, такі як телевізор і комп’ютер можуть вийти з ладу, або навіть стати причиною короткого замикання. Тому, коли електричний струм припиняється, перше, що потрібно зробити, це вимкнути всі прилади, які є у вас вдома.

Крім того, попри те, що великі прилади, такі як холодильник або морозильна камера, більш стійкі до перепадів напруги, все ж бажано вимкнути їх із розетки у разі відключення електроенергії.

Також не рекомендується вмикати побутову техніку відразу після відновлення електропостачання. За словами експертів, після відновлення електрики необхідно почекати не менше двох хвилин, щоб увімкнути телевізор або комп'ютер. Для деяких побутових приладів, таких як холодильник, зачекайте ще кілька хвилин, щоб увімкнути його знову.

Які електроприлади не можна залишати ввімкненими

Телевізор

Він під час роботи споживає 186 Вт. У сплячому режимі вони використовують 3,06 Вт. Вимкнений, але все ще підключений телевізор споживає 2,88 Вт.

Настільний комп’ютер

Коли він увімкнений і повністю використовується, то споживає 74 Вт. У режимі очікування 21 Вт, а коли він вимкнений, але підключений до мережі - 2,84 В.

Зарядка до телефону

Під час заряджання смартфон зарядний пристрій споживає від 2 до 3 Вт, але коли він залишається підключеним до мережі без підключення до мобільного телефону, це становить 0,26 В.

Принтер

В режимі сну він споживає в середньому 5 Вт/год.

Сканер

При повному використанні споживає 9,6 Вт. Якщо він підключений до мережі та не використовується, то споживає 2,48 Вт.

Мікрохвильова піч

Під час роботи вона споживає 1433 Вт. Однак, якщо ви залишите дверцята відкритими, і вона все ще буде підключена до мережі, то споживатиме 25,79 Вт.