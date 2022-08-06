Коли потрібно збирати урожай картоплі, щоб вона довше зберігалася: всі важливі поради

У серпні у багатьох городників виникає питання про те, коли ж потрібно викопувати картоплю. Питання дійсно важливе, бо потрібно правильно розрахувати термін викопування, щоб коренеплоди вже дозріли й після збору врожаю зберігалися всю зиму.
Коли і як потрібно викопувати картоплю, а також як її потрібно зберігати - читайте в матеріалі нижче.
Перед збором врожаю потрібно враховувати всі нюанси - сорт картоплі, коли її посадили і які погодні умови були все літо. Затягувати зі збором врожаю не можна, бо картопля буде швидко псуватися.
У дозрілої картоплі листя зовсім засушені та пожовкли. Але є найнадійніший спосіб - відкопайте 2-3 кущі картоплі на різних сторонах городу. Тримайте кущі за зелену частину і добре потрусіть.
Якщо картопля легко відходить від коріння - коренеплоди вже дозріли. Огляньте їх і спробуйте шкірку - якщо вона вже щільна, то можна починати викопувати урожай. Якщо шкірка ще тонка - то почекайте ще трохи.
Якщо на вашій ділянці є картопля з засушеною зеленою частиною і з ще цілком зеленою - то почніть викопувати з тих, які вже дозріли.
Зазвичай картоплю починають викопувати в другій половині серпня. Але багато в чому це залежить і від сорту картоплі, і від погодних умов.
На жаль, якщо викопати картоплю завчасно, то довго вона зберігатися не буде. Коренеплоди з тонкою шкіркою пролежать всього кілька тижнів. Їх краще відразу вжити в їжу. Для зимового зберігання така картопля не годиться.
Не варто і затягувати зі збором врожаю, бо є ризик не прибрати коренеплоди по перших заморозків на грунті, які можуть бути навіть у вересні. Під час таких нічних заморозків картопля почне підмерзати, а відповідно - всю зиму зберігатися не буде.
Зазвичай городники використовують лопату, від якої потім болять руки та спина. Зараз все частіше стали використовувати мотоблок.
Важливі поради:
Після збору врожаю потрібно добре картоплю просушити. Найкраще зробити це на свіжому повітрі та під навісом від дощу. Якщо місця мало - чередуйте, бо при гарній погоді на сушку потрібно від 4 до 6 годин. Але найкраще сушити картоплю кілька днів.
Потім потрібно картоплю перебрати та відсортувати, щоб на тривале зберігання не відправився зіпсований коренеплід. Він може занапастити частину врожаю.
Далі картоплю потрібно пересипати в тару - сухі та чисті ящики, мішки, кошики. Слідкуйте, щоб при пересипанні картопля не сильно билася об землю або одна об одну - такі картоплини потім почнуть швидко гнити.
Температура зберігання в погребі - 2-3 градуси тепла, вологість - від 85 до 90%.
До речі, раніше ми розповідали про те, коли потрібно збирати урожай цибулі.
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