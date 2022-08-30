Що потрібно купити дитині до школи та скільки це буде коштувати

Зовсім скоро розпочнеться новий навчальний рік. Цьогоріч війна додає батькам стресу. До того ж не варто купувати дитині усе підряд до школи. Краще купити лише, те що їй точно знадобиться.
Про це пишуть Вікна.
Для того, щоб не купити зайвого, батькам варто написати список корисних речей до школи. Потрібно зважати на інтереси дитини, а саме якщо вона любить малювати, то краще купити більше альбомів, олівців та інших канцтоварів.
До списку необхідного входить:
Зокрема, якщо у дитини у розкладі є урок праці, то у рюкзак їй потрібно покласти:
Зазначимо, що під час війни на випадок повітряної тривоги у дитини має бути у портфелі пляшка води, енергетичні батончики, додатковий одяг та записка від батьків з інформацією про ПІБ дитини, її дату народження та адресу проживання.
Для дітей на дистанційному навчанні найкраще придбати настільний органайзер, щоб необхідні книжки та зошити були під рукою.
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