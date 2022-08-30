Що потрібно купити дитині до школи та скільки це буде коштувати

Що купити дитині

Для того, щоб не купити зайвого, батькам варто написати список корисних речей до школи. Потрібно зважати на інтереси дитини, а саме якщо вона любить малювати, то краще купити більше альбомів, олівців та інших канцтоварів.

До списку необхідного входить:

Для дівчат - спідниця, блузи, штани, жакет, сарафан, спортивну та зручне взуття;

Для хлопчиків - сорочки, штани, жакет, спортивна форма та взуття.

Шкільний рюкзак - його розмір має бути таким, щоб книжки туди точно помістились. Можна купити його після отримання всіх книжок;

Канцелярія - зошити в лінійку, косу лінійку та клітинку, щоденник, обкладинки на зошити та книжки. Не варто забувати про олівці, ручки, гумку, коректор та лінійку;

Якщо в школі буде урок малювання, то можна придбати альбоми, пензлики та фарби. Для молодших класів - пластилін та кольоровий папір.

Зокрема, якщо у дитини у розкладі є урок праці, то у рюкзак їй потрібно покласти:

папка для праці;

кольоровий картон і папір;

ножиці, клей-олівець або ПВА.

Зазначимо, що під час війни на випадок повітряної тривоги у дитини має бути у портфелі пляшка води, енергетичні батончики, додатковий одяг та записка від батьків з інформацією про ПІБ дитини, її дату народження та адресу проживання.

Для дітей на дистанційному навчанні найкраще придбати настільний органайзер, щоб необхідні книжки та зошити були під рукою.

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