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Что нужно купить ребенку в школу и сколько это будет стоить

Что нужно купить ребенку в школу (GettyImages)
Автор: Татьяна Самарук

Совсем скоро начнется новый учебный год. В этом году война придает родителям стресс. К тому же не стоит покупать ребенку все подряд в школу. Лучше купить только то, что ему точно понадобится.

Об этом пишут Вікна.

Что купить ребенку

Для того чтобы не купить лишнего, родителям стоит написать список полезных вещей к школе. Нужно учитывать интересы ребенка, а именно, если он любит рисовать, то лучше купить больше альбомов, карандашей и других канцтоваров.

В список необходимого входит:

  • Для девочек - юбка, блузы, брюки, жакет, сарафан, спортивная и удобная обувь;
  • Для мальчиков - рубашки, брюки, жакет, спортивная форма и обувь.
  • Школьный рюкзак - его размер должен быть таким, чтобы книги туда точно поместились. Можно купить его после получения всех книг;
  • Канцелярия - тетради в линейку, косую линейку и клетку, дневник, обложки на тетради и книги. Не стоит забывать про карандаши, ручки, резинку, корректор и линейку;
  • Если в школе будет урок рисования, то можно приобрести альбомы, кисточки и краски. Для младших классов - пластилин и цветная бумага.

В частности, если у ребенка в расписании есть урок труда, то в рюкзак ему нужно положить:

  • папка для труда;
  • цветной картон и бумагу;
  • ножницы, клей-карандаш или ПВА.

Отметим, что во время войны на случай воздушной тревоги у ребенка должно быть в портфеле бутылка воды, энергетические батончики, дополнительная одежда и записка от родителей с информацией о ФИО ребенка, его дату рождения и адрес проживания.

Для детей на дистанционном обучении лучше всего приобрести настольный органайзер, чтобы необходимые книжки и тетради были под рукой.

Сколько будет стоить собрать ребенка в школу

  • Школьная форма (для девочек) - две рубашки, брюки, юбка, жилетка, платье, жакет и колготы обойдутся минимум в 2,5 тыс. грн.
  • Школьная форма (для мальчиков) - две рубашки, брюки, жилетка, жакет - минимум 1,8 тыс. грн.
  • Канцелярские принадлежности будут стоить от 1 тыс. грн за полный набор.
  • Также за спортивную форму и кроссовки родителям придется заплатить от 1 тыс. до 3 тыс. грн.
  • Цены на школьную обувь варьируется от 200 до 1,5 тыс. грн.
  • Школьный рюкзак можно купить по цене от 200 до 1 тыс. грн (это зависит от материала и размера).

Ранее мы сообщали, как выглядят укрытия в школах Киева, которые будут работать с 1 сентября.

Также мы писали, какие медосмотры должны пройти ученики и учителя перед 1 сентября.

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