Что нужно купить ребенку в школу и сколько это будет стоить

Совсем скоро начнется новый учебный год. В этом году война придает родителям стресс. К тому же не стоит покупать ребенку все подряд в школу. Лучше купить только то, что ему точно понадобится.
Об этом пишут Вікна.
Для того чтобы не купить лишнего, родителям стоит написать список полезных вещей к школе. Нужно учитывать интересы ребенка, а именно, если он любит рисовать, то лучше купить больше альбомов, карандашей и других канцтоваров.
В список необходимого входит:
В частности, если у ребенка в расписании есть урок труда, то в рюкзак ему нужно положить:
Отметим, что во время войны на случай воздушной тревоги у ребенка должно быть в портфеле бутылка воды, энергетические батончики, дополнительная одежда и записка от родителей с информацией о ФИО ребенка, его дату рождения и адрес проживания.
Для детей на дистанционном обучении лучше всего приобрести настольный органайзер, чтобы необходимые книжки и тетради были под рукой.
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