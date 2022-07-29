Чи потрібно пити 8 склянок води на добу: медики спростували популярний міф

За словами експертів, випивати 6-8 склянок на день зовсім не обов'язково. Ця норма існує з 1945 року і там в доповненнях вказані зовсім інші параметри.

"Напевно, ми всі хоча б раз у житті чули пораду вживати 6-8 склянок води на день. Вважається, що це подання виходить від Комісії з харчових продуктів і харчування США 1945 року, яка рекомендувала 2,5 літра щоденного вживання води", - йдеться в повідомленні.

Однак фахівці відзначають, що в цих рекомендаціях зазначено, що велика частина цієї кількості води міститься в готовій їжі.

"Такі напої, як сік, кава, чай, а також харчові продукти, які містять воду у великій кількості (наприклад, овочі та фрукти), допомагають нам досягти позначки у 2,5 літра - тому мало кому з нас загрожує зневоднення", - підкреслюють експерти.

Крім того, тіло людина має складну систему регулювання гідратації та вчасно відправляє сигнали, коли потрібно пити.

Як показують дослідження, при вільному доступі до води люди відчувають спрагу і п'ють воду до того, як в організмі настане дефіцит рідини.