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Потрібна допомога: трирічна Афіна бореться з раком і потребує операції

STYLERПотрібна допомога    27.09.2019 - 22:19
Потрібна допомога: трирічна Афіна бореться з раком і потребує операції
Фото: Батьки дівчинки просять про допомогу (facebook.com/screennews.ad)

У трирічної Афіни діагностований рак

У мережі просять допомогти дитині Афіні, яка хвора на рак. У дитини рідкісний діагноз - саркома Юінга. Батьки дівчинки просять усіх небайдужих українців не проходити повз, а допомогти, хто скільки може.

"Моя дівчинка, мій маленький янгол потребує допомоги у боротьбі з раком. Діагноз - саркома Юінга, дуже рідкісній випадок по віку Афіночки, їй всього 3 рочки... Зробіть пожертву, яка вам посильна, не буває маленьких пожертв, кожна гривня наближає нас до одужання. Я знаю, що моя дівчинка має жити і радіти життю, я вірю в добрі серця, благаю шкірного про допомогу ...", - пише мама дівчинки в соцмережі.

Операцію дитині беруться зробити тільки онкологи з Ізраїлю. Вона коштує непідйомних для сім'ї грошей - 250 тисяч доларів. Вітчизняні благодійні фонди залишили дитину без допомоги.

Потрібна допомога: трирічна Афіна бореться з раком і потребує операціїФото: Малятко-Афіна потребує допомоги (Facebook)

Потрібна допомога: трирічна Афіна бореться з раком і потребує операціїСкріншот поста (facebook.com/athenamustsurvive)

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