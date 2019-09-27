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Нужна помощь: трехлетняя Афина борется с раком и нуждается в операции

STYLERНужна помощь    27.09.2019 - 22:19
Нужна помощь: трехлетняя Афина борется с раком и нуждается в операции
Фото: Родители девочки просят о помощи (facebook.com/screennews.ad)

У трехлетней Афины диагностирован рак

В сети просят помочь малышке Афине, которая больна раком. У ребенка редкий диагноз - саркома Юинга. Родители малышки просят всех неравнодушных украинцев не проходить мимо, а помочь, кто сколько может.

"Моя дівчинка, мій маленький янгол потребує допомоги у боротьбі з раком. Діагноз- саркома Юінга, дуже рідкісний випадок по віку Афіночки, їй всього 3 рочки... Зробіть пожертву, яка вам посильна, не буває маленьких пожертв, кожна гривня наближає нас до одужання. Я знаю, що моя дівчинка має жити і радіти життю, я вірю в добрі серця, благаю кожного про допомогу ...", - пишет мама девочки в соцсети.

Операцию ребенку берутся сделать только онкологи из Израиля. Она стоит неподъемных для семьи денег - 250 тысяч долларов. Отечественные благотворительные фонды оставили малышку без помощи.

Нужна помощь: трехлетняя Афина борется с раком и нуждается в операцииФото: Малышка-Афина нуждается в помощи (Facebook)

Нужна помощь: трехлетняя Афина борется с раком и нуждается в операцииСкриншот поста (facebook.com/athenamustsurvive)

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