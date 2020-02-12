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Потрібна допомога: трирічній дитині діагностували рак печінки

STYLERЖиття    12.02.2020 - 08:17
Потрібна допомога: трирічній дитині діагностували рак печінки
Допомога дітям (фото: колаж РБК-Україна)

Жінка просить допомогти дитині її подруги, у якої пухлина на печінці

У трирічного хлопчика лікарі виявили злоякісну пухлину печінки – гепатобластому. Дитину відправляють на лікування в Київ. При цьому лікування дитини потребує значних коштів, яких немає у батьків.

Подруга жінки з хворою дитиною Олеся Кожанова попросила про допомогу на своїй сторінці в Facebook і надала номер картки куди можна переказати гроші.

Номер карти матері дитини Яворівської Євгенії 5375 4141 1863 9045.

"Якщо у вас буде така можливість, давайте разом підтримаємо їх. Спасибі", - написала Олеся.

Потрібна допомога: трирічній дитині діагностували рак печінки

Мама з дитиною, у якої злоякісна пухлина на печінці (фото: facebook.com/olesia.kozhanova)

Потрібна допомога: трирічній дитині діагностували рак печінки

Скріншот з Facebook

Користувачі мережі також прокоментували пост жінки.

  • Ми знаємо Давидика! Це завжди життєрадісна дитина. Тримаємо за тебе кулачки!!! Бажаємо швидкого одужання;
  • Нехай Бог допомагає.

Потрібна допомога: трирічній дитині діагностували рак печінки

Скріншот з Facebook

Нагадаємо, що в Києві десятирічний хлопчик страждає рідкісним захворюванням, яке називається гіпофізарний нанізм. Дитина довічно потребує терапії штучним гормоном росту, оскільки його організм не виробляє свій гормон.

При даному захворюванні йде затримка фізичного розвитку всього скелета, а також зменшені в розмірах внутрішні органи, що впливає на роботу всього організму та якості життя.

Сашко 2009 року народження, і вже 7 років знаходиться на лікуванні. За словами батьків хлопчика, позитивні результати є, але, самостійно оплачувати лікування без сторонньої підтримки родина не в змозі.

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