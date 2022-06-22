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Нутриціолог назвала корисні властивості курячих яєць, про які мало хто знає

Чим корисні яйця (freepik)
Автор: Марина Настевич

Яйця міцно увійшли в повсякденний раціон людини - багато хто вже не уявляє свого меню без цього поживного продукту. А чи знаєте ви всі корисні властивості яєць?

Нутриціолог Катерина Бушля перерахувала в Instagram цікаві властивості курячих яєць, про які мало хто знає.

  • В жовтку більше білка, чим у білку. Жовток складається з білка на 15%, а білок - на 11%.
  • Яйце краще вживати тоді, коли жовток рідкий. Так в ньому зберігається більшість корисних речовин.
  • Що таке яйце? Ми звикли сприймати, що яйце - це білок та жовток, хоча насправді яйце - це жовток .Біла частина - це не яйце, це їжа для яйця, тобто жовтка.
  • Білок курячого яйця може визивати запалення та алергічні реакції за рахунок вмісту альбуміна, який провокує утворення імуноглобулінів. Алергія на жовток зустрічається набагато рідше, тому що в ньому знаходиться інший, менш агресивний алерген - вітеллін. Ця речовина в кілька десятків разів безпечніша за альбумін. До того ж, вітеллін зазнає руйнування при термічній обробці, на відміну від альбуміну.
  • В яйці є майже всі жиророзчинні вітаміни (А,Е,Д,К), каротиноіди, вітаміни групи В, фосфоліпіди (в тому числі холін), омега -3, магній, цинк, селен, кальцій, калій, фосфор, йод, мідь.
  • Яйця краще тримати гострим кінцем вниз. Затуплений кінець має повітряну порожнечу між зовнішньою і внутрішньою мембранами. Під час зберігання яйце втрачає вологу і повітряна порожнина в яйці стає більшою і в ній можуть бути бактерії, які при перевертанні на тупий кінець можуть потрапити в яйце. А також колір яєць не має значення.
  • Свіжі яйця складніше чистяться, вміст свіжих яєць щільніше прилягає до плівки шкаралупи. А також свіжі яйця тонуть в холодній воді, адже їх повітряна камера меншого розміру.
  • Холестерин в яйцях. Яйця мають невелику кількість насичених жирів, але вони врівноважуються за рахунок вмісту холину та лецитину, які запобігають його накопиченню.
  • Яйця містять зеаксантин та лютеїн. Нещодавно було дослідження, в якому виявили, що вживання 1,3 жовтка в день на протязі 4-5 тижнів збільшує рівень лютеїну в крові на 28-50%, а зеаксантину - на 114%-142%. А також в яйцях міститься вітамін А, рівень якого впливає на зір.
  • Якщо говорити про кількість, яку можна вживати, то 1-2 яйця в день можна спокійно їсти. Винятком є тільки люди, які мають запальні реакції та схильність до алергічних реакцій.

Раніше ми повідомляли, що може статися з організмом, якщо їсти яйця щодня.

Окрім того, читайте, як блискавично чистити варені яйця.

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