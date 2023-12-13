Нутрициолог назвала 5 главных трендов в сфере питания на 2024 год

В последние годы в сфере питания все больше становятся популярными тенденции, стремящиеся к полной экологичности продуктов, а также максимально рациональному их использованию, чтобы от них практически не оставалось отходов. 2024 год не станет исключением, но также появятся и новые тренды.

О том, какие тенденции будут в сфере питания в следующем году, пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию нутрициолога Анастасии Голобородько в Instagram .

Растительный рацион

По словам Голобородько, растительный рацион станет еще более мощным. Популярны будут не просто альтернативы типа "растительных бургеров" и веганских сырников, а именно растительная пища. Чем короче список ингредиентов, чем понятнее - тем круче.

"Говорят о возвращении какао, а еще гречки - в мире не едят ее часто, а здесь вспомнили, что она питательна, богата микроэлементами и без глютена", - говорит нутрициолог.

Адаптогены и пища, влияющая на гормоны и нейромедиаторы

Адаптогены - это лекарственные средства и биологически активные добавки, облегчающие адаптацию организма к различным неблагоприятным воздействиям: холоду, жаре, нехватке кислорода, ионизирующему излучению, промышленному загрязнению, они также повышают физическую и умственную работоспособность, стрессоустойчивость.

Голобородько отмечает, что речь идет о высших грибах и не только в БАДах. Например, кофе с адаптогенами, зеленые чаи высокого качества с хорошими дозами ГАБА и теанина. Также большое внимание будет уделяться пище, поддерживающей женские гормоны.

Реюз

"Мы очень много пищи выбрасываем, не съедаем, долго храним, не оптимизируем ее. Но в трендах на следующий год - уменьшение мусора от пищи, а еще - переработка семян, шелухи, костей, пластика для нового биологического цикла", - объясняет нутрициолог.

Вода

В следующем году фокус перейдет на адекватные аквакультуры, сертификации, негосударственные регулирующие, которые поддерживают, контролируют фермы на воде организации, фильтрацию и вообще экосистемы побережья.

Острые блюда

Чили и его сорта, копчение с остротой, острые соусы, разновидности уксуса, колбаски, супы, какао из чили - это новый вихрь остроты на кухне.

По словам Голобородько, популярным будет кофе с грибами. Этот тренд держится уже более 3 лет и не теряет актуальности.