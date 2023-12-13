Врачи назвали самые опасные праздничные блюда, которых следует избегать во время застолья

Во время праздничного застолья много людей злоупотребляют пищей, что в результате приводит к проблемам со здоровьем. Чтобы этого не произошло, следует избегать нескольких блюд, которые оказывают наихудшее влияние на организм.

О том, от каких блюд следует отказаться во время застолья, пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию The New York Post .

Каких блюд лучше избегать во время праздников

Медики советуют избегать газированных сладких напитков и энергетиков, а праздничные коктейли следует заменить более легкими вариантами.

К примеру, диетолог Джейми Дэвис рекомендует вместо высококалорийных алкогольных напитков смешивать газировку с небольшим количеством крепкого алкоголя, дополняя это фруктами. Эта альтернатива позволяет сократить количество сахара, не жертвуя праздничным настроением.

Также не стоит злоупотреблять продуктами, богатыми натрием - вяленым мясом, копченой рыбой, консервированными супами и замороженными обедами.

Профессор наук о питании Калифорнийского университета в Дэвисе Лорен Ау советует дополнять свой рацион оливковым маслом, морепродуктами, курицей и тофу, но воздержатся от соленой пищи.

Исследования показали, что потребление слишком большого количества сахара или соли может привести к повышению давления, воспалению, увеличению веса, диабету и жировой болезни печени. Норма для взрослого человека составляет 6 граммов соли, что равно 1 ч. л., а сахара - 9 ч. л.

Также медики советуют читать этикетки продуктов и избегать тех, которые имеют химические добавки и консерванты, их много в печенье и крекере.

На что стоит делать акцент во время застолья

Врачи советуют во время праздничного стола налегать на овощи - свежие, тушеные, запеченные. При этом они подчеркивают, что нет плохой пищи, но может быть слишком большое ее количество.

Эксперты советуют во время праздников наслаждаться лакомством в меру. Можно сочетать легкие коктейли с не слишком сладкими закусками, или брать более питательные блюда, но есть малыми порциями.