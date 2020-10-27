Новий суперфуд: вчені розкрили несподівані властивості гороху

Тип гороху, відомий як солодкий горох, може допомогти контролювати рівень цукру в крові й знизити ризик діабету 2 типу, стверджують вчені.

Британські дослідники виявили, що горох запобігає "сплескам цукру", коли рівень цукру в крові різко підвищується після їжі – вважається, що це сприяє розвитку діабету. Про це пише Daily Mail.

Включення зморщеного гороху в раціон, як цілісного, так і подрібненого в горохове борошно, може допомогти впоратися з глобальною епідемією діабету другого типу, запобігаючи ці сплески.

"Альтернативною дієтичною стратегією для підтримки нормального рівня глюкози в крові серед населення є поліпшення складу зазвичай споживаних продуктів. Існує багато доказів того, що дієти, багаті типом вуглеводів, званим стійким крохмалем, надають позитивний вплив на контроль рівня глюкози в крові й знижують сприйнятливість до діабету 2 типу", – говорять учені.

Солодкий горох якраз містить більшу кількість цього крохмалю, ніж звичний нам горох, активно продається в супермаркетах. Крохмаль – це вуглевод, який організм розщеплює, щоб вивільнити цукор, але стійкий крохмаль розщеплюється повільніше. Оскільки саме бактерії ферментують крохмаль, вони виробляють з'єднання, звані коротколанцюговими жирними кислотами. Ці сполуки, своєю чергою, допомагають поліпшити функціонування клітин, що виробляють інсулін, який допомагає контролювати рівень цукру в крові.

В експериментах команда давала здоровим добровольцям змішану їжу, яка містить 50 г солодкого горошку, а в серії контрольних експериментів давала їм звичайний горошок.

"Це дослідження показало нам, що, вживаючи цей горох, ми можемо ще більше знизити рівень цукру в крові, відкриваючи нові можливості для приготування здорової їжі з використанням контрольованих методів обробки харчових продуктів", – сказав автор дослідження професор Піт Уайлд з Інституту Quadram в Норфолку.

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