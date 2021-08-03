Новий локдаун у Києві: чи зможуть їздити в транспорті за минулими перепустками та вакциновані

За його словами, наразі, як прогнозується, найбільший ризик масових заражень в організованих колективах (школах, вишах). Відповідно робиться акцент на вакцинації від коронавірусу педагогічного складу вчених закладів.

Рубан розповів, що підготовча робота до ймовірного локдауну триває вже три тижні.

Зазначається також, що введення жорстких обмежувальних заходів, ймовірно, може бути з осені через різке погіршення епідеміологічної ситуації. Як наголосив Рубан, нині столиця готується до гіршого сценарію, але "якщо ми зробимо акцент на щепленні, то цього сценарію не буде".

"Але у нас ще є можливість провести і сформувати імунітет на рівні 80-90%, який дозволить подолати червону зону. Тому Київ сьогодні вже готується до третьої хвилі, заходи проводяться у всіх життєво важливих сферах", - заявив начальник київського управління Держпродспоживслужби.

Рубан також висловився щодо введення електронних перепусток в громадський транспорт, який зараз розробляють підрозділи КМДА.

Так, їздити зможуть тільки працівники критичної інфраструктури, але не за минулими спецдокументами, як це було під час весняного локдауну, а тільки за наявності нових Е-перепусток.

Рубан додав, що в МОЗ також розглядають питання щодо можливості користуватися громадським транспортом і громадянам, які були вакциновані від COVID-19.