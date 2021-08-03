Новый локдаун в Киеве: смогут ли ездить в транспорте по прошлым пропускам и вакцинированные

По его словам, в настоящее время, как прогнозируется, наиболее велик риск массовых заражений в организованных коллективах (школах, вузах). Соответственно делается акцент на вакцинации от коронавируса педагогического состава ученых заведений.

Рубан рассказал, что подготовительная работа к вероятному локдауну продолжается уже три недели.

Отмечается также, что введение жестких ограничительных мер, по всей вероятности, может быть с осени из-за резкого ухудшения эпидемиологической ситуации. Как подчеркнул Рубан, в настоящее время столица готовится к худшему сценарию, но "если мы сделаем акцент на прививке, то этого сценария не будет".

"Но у нас еще есть возможность провести и сформировать иммунитет на уровне 80-90%, который позволит преодолеть красную зону. Поэтому Киев сегодня уже готовится к третьей волне, меры проводятся во всех жизненно важных сферах", - заявил начальник киевского управления Госпродпотребслужбы.

Рубан также высказался относительно введения электронных пропусков в общественный транспорт, который сейчас разрабатывают подразделения КГГА.

Так, ездить смогут только работники критической инфраструктуры, но не по прошлым спецдокументам, как это было во время весеннего локдауна, а только при наличии новых Е-пропусков.

Рубан добавил, что в Минздраве также рассматривают вопрос относительно возможности пользоваться общественным транспортом и гражданам, которые были вакцинированы от COVID-19.