Новый локдаун в Киеве: смогут ли ездить в транспорте по прошлым пропускам и вакцинированные

В Киеве готовятся к ведению жесткого карантина из-за угрозы новой вспышки заболеваемости COVID-19. В главном управлении Госпродпотребслужбы столицы высказались о вероятных ограничительных мерах и назвали условие, как можно избежать попадания в "красную" зону.
Об этом руководитель службы Олег Рубан высказался в эфире канала "Украина 24".
По его словам, в настоящее время, как прогнозируется, наиболее велик риск массовых заражений в организованных коллективах (школах, вузах). Соответственно делается акцент на вакцинации от коронавируса педагогического состава ученых заведений.
Рубан рассказал, что подготовительная работа к вероятному локдауну продолжается уже три недели.
Отмечается также, что введение жестких ограничительных мер, по всей вероятности, может быть с осени из-за резкого ухудшения эпидемиологической ситуации. Как подчеркнул Рубан, в настоящее время столица готовится к худшему сценарию, но "если мы сделаем акцент на прививке, то этого сценария не будет".
"Но у нас еще есть возможность провести и сформировать иммунитет на уровне 80-90%, который позволит преодолеть красную зону. Поэтому Киев сегодня уже готовится к третьей волне, меры проводятся во всех жизненно важных сферах", - заявил начальник киевского управления Госпродпотребслужбы.
Рубан также высказался относительно введения электронных пропусков в общественный транспорт, который сейчас разрабатывают подразделения КГГА.
Так, ездить смогут только работники критической инфраструктуры, но не по прошлым спецдокументам, как это было во время весеннего локдауна, а только при наличии новых Е-пропусков.
Рубан добавил, что в Минздраве также рассматривают вопрос относительно возможности пользоваться общественным транспортом и гражданам, которые были вакцинированы от COVID-19.
Ранее сообщалось, что в Украине в ближайшем будущем могут ввести новый локдаун в конце августа или в начале сентября.
Напомним, перед этим в КГГА сделали заявление о том, что в случае введения жесткого карантина в Киеве проезд в транспорте будет по Е-пропускам.