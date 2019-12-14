Новий рік на порозі: коли купувати продукти на стіл

Коли купувати продукти на новорічний стіл, щоб сильно на цьому не переплачувати. Як відомо, українці не роблять покупок продуктів сильно заздалегідь, а роблять це вже все за кілька днів до головного зимового свята. Про це повідомляє ТСН. Експерт розповів,чи подорожчає "новорічний кошик" у переддень свята.

За словами економіста, Олега Пендзина, сьогодні в Україні немає ніякого дефіциту продуктів і ціна ближче до свят істотно змінюватися не буде, вона підніметься максимум на 3-4%.

Єдине, чого слід очікувати - це черг. Вони будуть скрізь, і у великих супермаркетах і маленьких магазинах.

Якщо у вашому новорічному списку є продукти, які за пару тижнів не зіпсуються, краще купити їх зараз. Заздалегідь можна спокійно купити алкоголь, копчення, консервацію. Будьте впевнені, ці продукти не зіпсуються.

Коли краще скупитися перед новим роком (ТСН)