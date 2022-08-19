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"Новий день народження": боєць ЗСУ розповів, як позашляховик від Favbet допоміг врятувати побратимів

Боєць ЗСУ розповів, як позашляховик від Favbet допоміг врятувати побратимів (фото: прес-служба Favbet)
Автор: Ілона Свиридова

Позашляховик Nissan, який на початку червня за сприяння Favbet Foundation був доставлений на передову, допоміг евакуювати поранених бійців ЗСУ з поля бою.

Про це розповів військовослужбовець з позивним "Рижий".

"Автомобіль 4х4 - у наших умовах це те, що треба. Під час чергового завдання танки не змогли підтримати бійців, бо дощ, болото та темрява, хлопців накривали касетними снарядами, але завдяки двом мостам і незважаючи ні на що вдалося усіх вивезти з-під зони обстрілу. У хлопців тепер новий день народження", - повідомив військовий, підрозділ якого тримає фронт у напрямку Бахмута

За його словами, пікап допомагає бійцям не тільки під час виконання бойових завдань на лінії зіткнення, але і доставляє необхідні матеріали для будівництва бліндажів і опорних пунктів.

Підрозділ, який отримав це авто, навесні брав участь у звільнені Бучанського району Київської області, згодом був переведений в район Бахмута.

Нагадаємо, в липні Favbet Foundation організував поставку для ЗСУ ще двох позашляховиків - Nissan та Mazda. Разом з машинами захисники України традиційно отримали дитячі малюнки та подарунки від школярів Київської області.

Як повідомлялося, Favbet Foundation - благодійний фонд, заснований 2020 року компанією Favbet. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров’я та спортивного розвитку.

Наразі 95% проєктів орієнтовано на допомогу країні та армії.
Загалом компанія Favbet та фонд допомогли ЗСУ на суму понад 30 млн грн.

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