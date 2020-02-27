Каміння в автобуси у Нових Санжарах кидали жінки: відео 18+

Нові Санжари з масовими протестами зустріли евакуйованих з епіцентру коронавіруса в Ухані українців та іноземців. Нещодавно в мережі з'явилося відео, на якому ті самі ганебні камені в автобуси з дітьми кидали жінки, а не якісь "вірусологи в спортивних костюмах".

На запис, опублікований журналістом Андрієм Павловським потрапив момент, коли автобуси з дорослими і дітьми проїжджають повз протестувальників. Розлючені жінки з криками і нецензурною лайкою хапають з землі каміння і починають жбурляти в транспорт.

Судячи по звуку розбитого скла, каміння потрапляють точно в ціль.

"У нашому розпорядженні з'явилося відео, де видно, хто і як кидав каміння в автобуси з евакуйованими людьми. Автор відео уточнює: у Нових Санжарах залізничного переїзду немає. Це відбувалося на під'їзді, в декількох кілометрах від міста. Що саме несподіване, били вікна камінням жінки", - пише Павловський.

Обережно, на відео присутня нецензурна лайка

Автобуси в Нових Санжарах закидали камінням жінки (відео: facebook.com/pavlovskynews)

Раніше ми писали, як відрізнити небезпечний коронавірус, який все ближче до України, від ГРВІ чи застуди.

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