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Нові правила паркування в Києві: хто буде платити по 10 тисяч і як отримати знижку

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Київ, Вівторок 19 жовтня 2021 07:39
Нові правила паркування в Києві: хто буде платити по 10 тисяч і як отримати знижку Стали відомі деталі про нові правила паркування в Києві (фото: РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Войналович

У Києві вже у цьому році починають діяти нові правила паркування авто. І не лише у спальних районах.

Як зміниться ситуація з паркуванням у столиці, кому і скільки доведеться платити і хто має право на знижку? Відповіді на ці питання дав глава постійної комісії Київради з питань екологічної політики Костянтин Яловий на своїй сторінці у Facebook.

Скільки будуть платити мешканці різних районів Києва за паркування?

Якщо ви живете у центрі міста й у вашому будинку немає паркінгу, паркування машини коштуватиме 10 700 гривень на місяць.

Якщо ви живете у другій паркувальній зоні (Сирець, Голосіїв, райони метро "Деміївська" і "Лівобережна" тощо), ви сплатите 7 700 на місяць.

У спальному районі за паркування доведеться викласти всього 1540 гривень на місяць.

При цьому, для мешканців пропонують знижки на паркування біля власних будинків.

Але цього року все одно доведеться платити повну вартість, а у 2022 вам запропонують отримати один абонемент на квартиру з 50% знижкою.

"Але жителів спальних районів знижка не стосується", - наголошує чиновник.

Чому існує проблема з паркомісцями в Києві?

Яловий вбачає проблему з парковками у тому, що впродовж багатьох років влада Києва дозволяла будувати нові будинки без паркінгів.

"Щільна забудова нових житлових кварталів не дозволяє облаштувати достатньо місць для паркування. За даними опитування "ЛУН Місто", лише 39% київських новобудов мають підземні паркінги. У Святошинському районі підземні паркінги є лише у 2% будинків. Ще у 5 районах столиці підземні паркінги облаштовані не більше ніж у 10% будинків", - пише він.

Крім того, наразі відсутній прозорий дієвий контроль за використанням коштів, отриманих за паркування.

Нагадаємо, нещодавно у Києві автомобіль "замурували" бетонними блоками у рамках "війни за парковку".

Раніше ми писали, що аеропорт в США продає покинуті автомобілі.

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