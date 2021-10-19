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Новые правила парковки в Киеве: кто будет платить по 10 тысяч и как получить скидку

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Киев, Вторник 19 октября 2021 07:39
Новые правила парковки в Киеве: кто будет платить по 10 тысяч и как получить скидку Стали известны детали о новых правилах парковки в Киеве (фото: РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Войналович

В Киеве уже в этом году начинают действовать новые правила парковки авто. И не только в спальных районах.

Как изменится ситуация с парковкой в столице, кому и сколько придется платить и кто имеет право на скидку? Ответы на эти вопросы дал глава постоянной комиссии Киевсовета по вопросам экологической политики Константин Яловой на своей странице в Facebook.

Сколько будут платить жители разных районов Киева за парковку?

Если вы живете в центре города и в вашем доме нет паркинга, парковка машины будет стоить 10 700 гривен в месяц.

Если вы живете во второй парковочной зоне (Сырец, Голосеево, районы метро "Демеевская" и "Левобережная" и другие), вы заплатите 7 700 в месяц.

В спальном районе за парковку придется выложить всего 1540 гривен в месяц.

При этом, для жильцов предлагают скидки на парковку возле собственных домов.

Но в этом году все равно придется платить полную стоимость, а в 2022 вам предложат получить один абонемент на квартиру с 50% скидкой.

"Но жителей спальных районов скидка не касается", - отмечает чиновник.

Почему существует проблема с паркоместами в Киеве?

Яловой видит проблему с парковками в том, что на протяжении многих лет власти Киева позволяла строить новые дома без паркингов.

"Плотная застройка новых жилых кварталов не позволяет обустроить достаточно мест для парковки. По данным опроса "ЛУН Місто", лишь 39% киевских новостроек имеют подземные паркинги. В Святошинском районе подземные паркинги есть лишь у 2% домов. Еще в 5 районах столицы подземные паркинги обустроены не более чем в 10% домов", - пишет он.

Кроме того, пока отсутствует прозрачный действенный контроль за использованием средств, полученных за парковку.

Напомним, недавно в Киеве автомобиль "замуровали" бетонными блоками в рамках "войны за парковку".

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