Новогодний стол в Украине подорожал почти в два раза: сколько придется выложить
Стоимость стандартных блюд на новогоднем столе выросла почти в два раза по сравнению с прошлым годом. Больше всего подорожали яйца, майонез, овощи и мясо.
В Институте аграрной экономики составили приблизительный список продуктов на семью из четырех человек - новогодний стол без деликатесов обойдется в 2655 гривен. Как изменились цены - читайте ниже.
Что входит в список продуктов
Для расчета новогодних угощений для семьи из четырех человек взяли стандартные блюда - салат Оливье, Сельдь под шубой, свежие овощи, мясо и нарезки, а также сладости и напитки.
Если добавить в этот список деликатесы - красную икру и красную рыбу, то стол обойдется еще дороже, в 3180 гривен. Для сравнения - в прошлом году новогодний стол стоит 1845 грн.
Салат Оливье
- Колбаса - 115,45 грн за 0,5 кг
- Банка зеленого горошка - около 45 грн за банку
- Куриные яйца - 44,40 грн за 6 штук
- Соленые огурцы - 34,80 грн за 200 г
- Майонез - 21,41 грн за 200 г
- Морковь - 20,66 грн за 2 шт.
- Картофель - 6,64 грн за 5 шт.
- Лук - 6,57 грн за 2 шт.
3 кг салата обойдется в 281,71 грн. Это на 41,9% дороже, чем в прошлом году.
Сельдь под шубой
- Филе селедки - 100 грн за 0,5 кг
- Майонез - 21,41 грн за 100 г
- Морковь - 3,74 грн за 1 шт.
- Свекла - 2,60 грн за 1 шт.
- Лук - 4,70 грн за 1 шт.
- Картофель - 2,21 грн за 2 шт.
За 1,5 кг салата придется выложить 134,66 грн. Это на 2,5% дороже, чем в прошлом году.
Мясо, рыба, молочка
Практически все цены на мясные продукты выросли за год в два раза. В целом 2,5 кг мясных продуктов на столе обойдется в 871,45 гривны.
- Нарезка копченой колбасы "Салями" - 250 грн за 500 г
- Копченая подбрюшина - 237 грн
- Свежий биток из свинины - 250 грн
- Куриное филе - 134,45 грн за 1 кг
- Твердый сыр - 114,17 грн за 300 г
- Пачка сливочного масла - 65,40 грн
Овощи и фрукты
Для покупки овощей для праздничного стола придется выложить в среднем 254,95 грн, а это на 37,5% больше, чем в прошлом году. Фрукты обойдутся в 168,92 грн - почти на 60% дороже.
- Картофель - 15,80 грн за 2 кг
- Грибы - 77,90 грн за 1 кг
- Огурцы - 34,75 грн за 0,5 кг
- Болгарский перец - 59,50 грн за 0,5 кг
- Помидоры - 67 грн за 1 кг
- Мандарины - 99,80 грн за 1 кг
- Бананы - 58 грн за 1 кг
- Лимон - 11,12 грн за 1 шт.
Что еще подорожало
- Батон белого хлеба обойдется в 25,80 грн (+3,4%)
- Шоколадные конфеты - в среднем 185 грн за 1 кг (+8,8%)
- Бутылка игристого вина "Артемовское" в 0,75 л - 140 грн (+28,4%)
- Бренди "Шабо" 5-летней выдержки - 209 грн (+16,1%)
- Сок, минеральная вода и сладкая вода "Живчик" - еще 104,11 грн
- Баночка красной икры (120 г) - 280 грн
- Красная рыба 200 г - 245 грн
Стоит отметить, что цены могут отличаться по разным регионам Украины. К примеру, стоимость бюджетного варианта в Киеве составит 2993,77 грн, а стол с деликатесами - в 3523,77 грн.
Этот список приблизительный и как указывают экономисты, расчет делался на основе данных Минфина, который проводит ежедневный мониторинг цен на продукты питания в крупных продуктовых супермаркетах.
Фото: Инфографика (telegraf.com.ua)
Кстати, ранее мы рассказывали о том, как можно сэкономить на новогоднем застолье.
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