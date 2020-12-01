Новорічні ялинки в Україні: де купити найдешевші

В Україні почався грудень і це означає, що зовсім скоро почнуть працювати ялинкові та різдвяні ринки. Ціни на ялинки у 2020 році зросли практично у всіх областях, і, щоб принести додому пухнасту красуню, доведеться викласти чималеньку суму.

Як повідомили у Державному лісовому агентстві, середня відпускна гуртова ціна за одне дерево складе 75 гривень. Ялинки від 1 до 2 метрів в лісгоспах будуть коштувати від 47 до 120 гривень. А ось лісові красуні від 2 до 3 метрів будуть реалізовуватися на підприємствах від 150 гривень.

Варто відзначити, що це відпускна ціна для гуртових покупців і ціна на ринках буде вище.

Найдешевші живі ялинки будуть у 2020 році в Харкові. Там ціни стартують від 48 гривень за одне дерево. У Полтаві та Шацьку – від 50-55 гривень за дерево.

А ось на заході України ялинки будуть самими дорогими. У Чернівцях ціни стартують від 109 гривень за ялинку, в Івано-Франківську від 120 гривень. У Києві трохи дешевше – 106 гривень за дерево.

В інших областях України ціни на новорічні дерева будуть коливатися від 70 до 100 гривень.

У 2020 році планується реалізувати понад 500 тисяч ялинок. Найпопулярніші дерева в Україні:

Сосна звичайна

Сосна Палласа (кримська)

Ялина європейська (смерека)

Ялина біла (смерека)

У Держлісагентстві нагадали, що купувати ялинки потрібно тільки в державних лісогосподарських підприємствах, а на ринках – тільки у продавців, які можуть надати дозвіл.

"Купувати варто лише так звані легальні ялинки, оснащені захисними бирками для електронного обліку, які унеможливлюють обіг дерев, одержаних злочинним браконьєрським шляхом. Бирки зі штрих-кодом, що містять інформацію про походження деревця - область заготівлі, назву лісозаготівельника та його підпорядкування. Завдяки цьому кожен покупець з власного смартфона може перевірити, звідки ялинка. Для цього потрібно зайти на сайт yalіnka.info і ввести номер бирки", - повідомили у відомстві.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, скільки вихідних днів буде в Україні в грудні.

А також розповідали про те, що в Єгипті через пандемію скасували новорічні вечірки.