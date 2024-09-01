Новая неделя позволит этим знакам Зодиака попрощаться с неудачами. Любимчиков судьбы всего 4

Скорпион

Новая неделя наконец-то даст вам возможность делать именно то, что вы хотите. Прислушивайтесь к своим желаниям и воплощайте свои мечты в жизнь. Не стоит ждать, что все случится без вашего участия - поймайте птицу за счастья за хвост и подумайте, как удержать ее рядом с вами.

Лев

Если вы одиноки, то эта неделя подарит вам шанс забыть о скуке и найти человека, который подарит вам немало счастья. Кроме этого, в ближайшие дни вы сможете решиться на что-то очень серьезное, но волнующее. Не бойтесь, неудачи останутся в прошлом, над вами больше не нависает туча из проблем.

Стрелец

На этой неделе вам не стоит медлить. Принимайте решения быстро, озвучивайте свои желания и не ждите, что кто-то будет пытатьсявам угодить. Берите все в свои руки, только так вы сможете начать жизнь с чистого листа. К тому же удача на вашей стороне, воспользуйтесь этим шансом.

Овен

Не слушайте тех, кто вас критикует. Поймите, что вы достойны большего, пора срывать с неба звезды. Вы сможете легко добиться желаемого и попрощаться с неудачами, однако для этого вам нужно поверить в собственные силы. Кроме этого, новая неделя подарит вам шанс сорвать куш.