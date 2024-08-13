RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Новые подробности об игре S.T.A.L.K.E.R. 2: огромный открытый мир, 20 регионов, 3 часа сюжетных эпизодов

В S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля будет огромный мир, захватывающий сюжет и множество нововведений (фото: GSC Game World)
Автор: Павел Колесник

GSC Game World представила самый подробный взгляд на долгожданный открытый мир шутер S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля в рамках расширенного погружения в разработку игры. Благодаря этому появилось множество новых деталей о проекте.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на это популярный веб-сайт GamingBolt, посвященный видеоиграм и игровой индустрии в целом.

Что известно про будущую игру S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля 

Разработчик подтвердил, что огромный открытый мир S.T.A.L.K.E.R. 2 будет разделен на 20 уникальных регионов, каждый из которых обладает собственными окружением, архитектурой, обитателями, аномалиями и многим другим. 

Карта также будет включать в себя знакомые для игроков области из оригинальной трилогии S.T.A.L.K.E.R., хотя некоторые ранее недоступные участки теперь будут открыты в сиквеле.  

При этом некоторые локации в игре будут основаны на реальных прототипах из Чернобыльской зоны отчуждения, области будут слегка изменены и адаптированы для игры, а другие будут воссозданы точно такими, какие они есть. 

GSC Game World также еще раз подчеркнула, насколько центральным будет выбор игрока в S.T.A.L.K.E.R. 2. Шутер намерен дать игрокам практически полную свободу в выборе направления движения, действий и способов выполнения различных задач. 

Это приведет к тому, что игроки будут испытывать слегка разные истории, сталкиваться с разными заданиями, встречаться с разными персонажами и так далее.  

По словам разработчиков, одного прохождения S.T.A.L.K.E.R. 2 будет недостаточно, чтобы увидеть все, что он может предложить, что означает необходимость пройти игру несколько раз, чтобы увидеть все ее квесты, встретить всех персонажей и так далее. 

Как можно себе представить, в игре будет много сюжетного контента. По словам GSC Game World, в S.T.A.L.K.E.R. 2 почти три часа записанных катсцен, все из которых были сняты в собственной студии разработчика. 

В рамках глубокого погружения GSC Game World также продемонстрировала целую миссию из игры, предоставив новые подробности о многочисленных аномалиях, с которыми вы столкнетесь, различных типах оружия, которое вы будете использовать, и многом другом. 

"Stalker 2: Сердце Чернобыля" выйдет 20 ноября 2024 на ПК, Xbox Series X и Series S. 

 

У нас также есть материал про 10 лучших игр с полной свободой действий, которые скрасят ожидание GTA 6.

А еще мы писали про 12 самых ожидаемых компьютерных игр.

Читайте РБК-Украина в Google News
Игры