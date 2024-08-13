Новые подробности об игре S.T.A.L.K.E.R. 2: огромный открытый мир, 20 регионов, 3 часа сюжетных эпизодов

Что известно про будущую игру S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля

Разработчик подтвердил, что огромный открытый мир S.T.A.L.K.E.R. 2 будет разделен на 20 уникальных регионов, каждый из которых обладает собственными окружением, архитектурой, обитателями, аномалиями и многим другим.

Карта также будет включать в себя знакомые для игроков области из оригинальной трилогии S.T.A.L.K.E.R., хотя некоторые ранее недоступные участки теперь будут открыты в сиквеле.

При этом некоторые локации в игре будут основаны на реальных прототипах из Чернобыльской зоны отчуждения, области будут слегка изменены и адаптированы для игры, а другие будут воссозданы точно такими, какие они есть.

GSC Game World также еще раз подчеркнула, насколько центральным будет выбор игрока в S.T.A.L.K.E.R. 2. Шутер намерен дать игрокам практически полную свободу в выборе направления движения, действий и способов выполнения различных задач.

Это приведет к тому, что игроки будут испытывать слегка разные истории, сталкиваться с разными заданиями, встречаться с разными персонажами и так далее.

По словам разработчиков, одного прохождения S.T.A.L.K.E.R. 2 будет недостаточно, чтобы увидеть все, что он может предложить, что означает необходимость пройти игру несколько раз, чтобы увидеть все ее квесты, встретить всех персонажей и так далее.

Как можно себе представить, в игре будет много сюжетного контента. По словам GSC Game World, в S.T.A.L.K.E.R. 2 почти три часа записанных катсцен, все из которых были сняты в собственной студии разработчика.

В рамках глубокого погружения GSC Game World также продемонстрировала целую миссию из игры, предоставив новые подробности о многочисленных аномалиях, с которыми вы столкнетесь, различных типах оружия, которое вы будете использовать, и многом другом.

"Stalker 2: Сердце Чернобыля" выйдет 20 ноября 2024 на ПК, Xbox Series X и Series S.