Новое исследование изменит подход к лечению болезни Альцгеймера: что удалось обнаружить ученым

Сотрудники Университета здоровья и науки штата Орегон провели новое исследование о причинах развития болезни Альцгеймера. Они обнаружили уникальный вид гибели клеток, который действует по принципу снежного кома и быстро ухудшает когнитивные функции.

Во время исследования посмертной ткани мозга пациента с деменцией ученым удалось обнаружить в белом веществе, состоящем из миелинизированных аксонов, особый вид гибели клеток, который ускоряет снижение когнитивных функций.

Этот особый вид гибели клеток называется ферроптоз и он вызван накоплением и токсичным воздействием железа. При этом процессе разрушаются иммунные клетки мозга при болезни Альцгеймера и сосудистой деменции.

Иммунные клетки мозга, микроглия, погибают, выполня работу по уборке "ненужных" клеток. Однако, если "мусором" были частицы миелина, богатые железом, то возникает эффект снежного кома, при котором погибают и другие клетки.

Миелин создает защитный слой вокруг нервов и повреждается в результате неврологического стресса. Это приводит к ферроптозу - гибели микроглиальных клеток в белом веществе мозга.

"Все знают, что микроглии активизируются, чтобы опосредовать воспаление. Но никто не знал, что они погибают в таком большом количестве. Даже странно, что мы ранее не обратили на этот нюанс внимания", - пишут авторы исследования.

И хотя подавление ферроптоза рассматривается как цель лечения Альцгеймера, новое открытие позволит совершенно иначе взглянуть на разработку новых методов лечения этого заболевания. Возможно, ученым удастся замедлить прогрессирование нейродегенеративных заболеваний.

"Мы пропустили основную форму гибели клеток при болезни Альцгеймера и сосудистой деменции. Мы не уделяли достаточно внимания микроглии как уязвимым клеткам и повреждениям вещества головного мозга", - подчеркивают исследователи.

Теперь у фармацевтических компаний появится новая цель - создать соединения, которые ограничат дегенерацию микроглии. Это позволит создать совершенно новые эффективные препараты для лечения деменции и болезни Альцгеймера.