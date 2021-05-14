ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Нова хвиля COVID-19 чекає українців влітку: імунолог розповів про новий локдаун

Новость на русском →
П'ятниця 14 травня 2021 17:11
Нова хвиля COVID-19 чекає українців влітку: імунолог розповів про новий локдаун Імунолог розповів, коли українцям чекати нової хвилі COVID-19 (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

В Україні очікується нова хвиля коронавірусу вже цього літа, тому уряд змушений буде вводити локдаун.

Таку точку зору "Апостроф" озвучив імунолог Олексій Галімський.

Новий спалах торкнеться велика кількість українців, вважає медик. За його розрахунками, близько 20 мільйонів громадян країни з вірусом ще не контактували.

"В Україні зафіксовано майже 2,2 мільйона клінічних випадків коронавірусу. Клінічно вираженими формами хворіють близько 15% осіб, які контактували з вірусом. Відповідно, всього близько 20 мільйонів людей вже контактували з вірусом. Тобто половина населення. Ще 20 мільйонів з вірусом не контактували", - розповів Галімський.

Небезпека для людей становить новий штам COVID-19, впевнений фахівець.

"Якщо в Україні з'явиться більш заразний штам вірусу, у нас є" горючий матеріал" 20 мільйонів осіб, плюс 1-2% від 20 мільйонів осіб, вже контактували з вірусом, які можуть захворіти повторно", - пояснив експерт.

Також Галімський відповів, що в Україні немає належного епідрозслідування, це дуже ускладнює ситуацію.

"Але щоб виявляти контактних і джерело зараження, потрібно проводити епідрозслідування. А проводити його нікому - підготовлених епідеміологів, які прийшли б в осередок, просто немає. Хотіли було зобов'язати це робити сімейних лікарів, але сімейники завалені лікувальною роботою, а медреформа від візитів додому їх звільнила", - зазначив медик.

Як ми раніше писали, імунолог шокував заявою, що українців чекає четверта хвиля коронавірусу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Життя Коронавірус
LITE
Тіна Кароль приголомшила екстремальним відпочинком з 12-річним сином (відео)
Тіна Кароль приголомшила екстремальним відпочинком з 12-річним сином (відео)