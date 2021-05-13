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Україну чекає четверта хвиля коронавірусу: імунолог шокував заявою

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Четвер 13 травня 2021 17:02
Україну чекає четверта хвиля коронавірусу: імунолог шокував заявою Фото: четверта хвиля коронавірусу в Україні буде (Sylvain Lefevre / Getty Images)
Автор: Styler

Четверта хвиля COVID-19 в Україні неминуча, хоча влада робить все, щоб не допустити цього.

Про це імунолог Андрій Волянський розповів у ефірі програми "Сьогодні День" на каналі "Україна 24".

За словами фахівця, ситуація в 2021 році "не краща, а гірша, ніж в 2020".

"Значно більша кількість інфікованих і летальних випадків... Ми розуміємо, що ця четверта хвиля невідворотно прийшла в нашу країну, і питання, як згладити її вплив на суспільство, як зменшити цю кількість хворих і летальних випадків", - сказав лікар.

Імунолог додав, що Україна ще не пройшла ті кроки пандемії, які вона повинна пройти.

"Отже, щоб їх полегшити, необхідно мінімізувати удар на вразливих і літніх людей", - додав Волянський.

Нагадаємо, раніше в інтерв'ю для РБК-Україна Денис Шмигаль оцінив терміни досягнення колективного імунітету від COVID в країні.

Також ми писали, що ВООЗ заявила про вихід на плато по смертності і захворюваності COVID-19.

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