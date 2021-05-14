Новая волна COVID-19 ждет украинцев летом: иммунолог рассказал о новом локдауне
В Украине ожидается новая волна коронавируса уже этим летом, поэтому правительство вынуждено будет вводить локдаун.
Такую точку зрения "Апострофу" озвучил иммунолог Алексей Галимский.
Новая вспышка затронет большое количество украинцев, считает медик. По его расчетам, около 20 миллионов граждан страны с вирусом еще не контактировали.
"В Украине зафиксировано почти 2,2 миллиона клинических случаев коронавируса. Клинически выраженными формами болеют порядка 15% человек, контактировавших с вирусом. Соответственно, всего около 20 миллионов человек уже контактировали с вирусом. То есть половина населения. Еще 20 миллионов с вирусом не контактировали", - рассказал Галимский.
Опасность для людей составляет новый штамм COVID-19, уверен специалист.
"Если в Украине появится более заразный штамм вируса, у нас есть "горючий материал" 20 миллионов человек, плюс 1-2% от 20 миллионов человек, уже контактировавших с вирусом, которые могут заболеть повторно", - пояснил эксперт.
Также Галимский ответил, что в Украине нет надлежащего эпидрасследования, это очень усложняет ситуацию.
"Но чтобы выявлять контактных и источник заражения, нужно проводить эпидрасследование. А проводить его некому – подготовленных эпидемиологов, которые пришли бы в очаг, просто нет. Хотели было обязать это делать семейных врачей, но семейники завалены лечебной работой, а медреформа от визитов на дом их освободила", - отметил медик.
Как мы ранее писали, иммунолог шокировал заявлением, что украинцев ждет четвертая волна коронавируса.