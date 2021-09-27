"Нова пошта" запустила функцію автоматичної оплати: її використовують тепер і шахраї

Найімовірніше шахраї скористалися послугою автоматичного списання коштів, яка дозволяє оплатити посилку безготівковим розрахунком і без використання терміналу.

"Люди, попереджаю про наявність схеми для шахрайства через Нову пошту, видаліть прив'язану карту і/або вимкніть їх нову функцію автосписання. Невідомі люди вказали мій номер, як одержувача, прийшли у відділення й успішно оплатили моєю прив'язаною карткою за посилку", - розповів Луханін.

Він зазначив, що скористатися функцією автоматичного списання коштів можна в декількох випадках:

Якщо шахрай вказав номер своєї жертви як одержувача, але при цьому - своє ім'я

Якщо в додатку у клієнта стоїть галочка про дозвіл автоматичного списання коштів

Якщо в додатку до аккаунту клієнта прив'язана банківська карта

Сума оплати за посилку не перевищують певну суму, яка не вимагає підтвердження власника картки.

Користувач повідомив, що вже звернувся в кіберполіцію. Співробітники "Нової Пошти" також зв'язалися з Дмитром Луханіним, щоб з'ясувати всі обставини.

Варто відзначити, що у різних банківських карт стоять різні мінімальні ліміти оплати без підтвердження операції. Це може бути сума до 100 гривень або до 500 гривень.

У "Нової Пошти" також є власний ліміт оплати без підтвердження – до 500 гривень. При оплаті від 500 гривень на номер клієнта буде відправлений одноразовий пароль для підтвердження оплати.

Крім того, користувачам рекомендується відключити функцію автоматичної оплати в додатку.