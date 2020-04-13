"Нова пошта" зробила заяву перед Великоднем

"Нова пошта" змінить графік роботи своїх відділень і служби доставки протягом Великодніх свят. Про це Styler розповіли представники компанії.

У суботу, 18 квітня, всі відділення компанії і кур'єрська служба доставки будуть функціонувати за звичайним графіком суботи. Тобто з 9:00 до 18:00.

На Великдень, 19 квітня 2020 року, у компанії "Нова пошта" – вихідний. Не будуть працювати ні відділення, ні адресна доставка.

Наступного дня – у понеділок, 20 квітня – всі служби логістичного оператора будуть функціонувати по суботньому графіку (9:00-18:00).

До Речі, компанія розробила протокол дій у разі підозри на вірус у працівника "Нової Пошти". Перше що зробить керівництво - це закриє відділення, в якому працював працівник, на дезінфекцію на 3 дні. Крім того, працівника негайно відправлять на ПЛР-тест, а всіх контактних співробітників - на 14 денну самоізоляцію з 50% окладом.

Повідомляється, що весь персонал також повинен буде зробити тести на коронавірус і у випадку негативного результату повернутися назад на роботу.



Як ми раніше писали, тиждень перед Великоднем 2020: що потрібно встигнути зробити в цей період.