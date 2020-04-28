Компанія "Нова пошта" подарує дітям із соціально вразливих родин 300 тисяч книг, щоб підтримати, таким чином, сім’ї, які перебувають у складних життєвих обставинах. Про це повідомляє прес-служба компанії, передає РБК-Україна.

"Під час карантину з’явилося багато обмежень, у тому числі для дітей. Вони позбавлені можливості гуляти на вулиці та гратися на дитячих майданчиках. Але особливо важким випробуванням карантин став для соціально вразливих сімей. Сьогодні скрутне становище зазнають багатодітні та неповні родини; батьки, що виховують дітей з інвалідністю або з тяжкими захворюваннями; малозабезпечені родини та сім’ї, що були змушені залишити свої будинки на окупованих територіях", - зазначають в компанії.

В компанії додають, що це казки у твердій обкладинці, з ілюстраціями відомих українських художників на глянцевих сторінках, які підійдуть для різного віку дитини.

"Якщо ваша родина саме така або ви знаєте сім’ю, якій така книжка необхідна, – перейдіть за цим посиланням https://cutt.ly/8yyShEm та заповніть анкету. Ми обробимо її та надішлемо посилку до діточок якнайшвидше. Адже ми доставляємо не просто книгу, а гарні емоції", - підсумували в компанії.

Нагадаємо, 9 квітня компанія "Нова пошта" надіслала медичним закладам Полтави та Чернівців четверту партію гуманітарної допомоги для подолання пандемії коронавірусу.