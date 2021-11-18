"Нова пошта" доставила посилки з Києва до Львова безпілотником (фото)
"Нова пошта" продовжує тестувати нові маршрути для доставки посилок безпілотними літальними апаратами (БПЛА), щоб у наступному році впровадити швидку доставку між містами-мільйонниками.
Про це розповіли у прес-службі компанії.
Так, 17 листопада НП здійснила вже другу тестову доставку посилок з Києва до Львова на безпілотному літальному апараті, який подолав відстань у 500 км.
О 9:00 безпілотник піднявся у повітря з майданчика Київського інноваційного термінала, щоб доправити до Львова 10 посилок загальною вагою понад 2 кг.
"Для "Нової пошти" це перший досвід доставки вантажу безпілотником з власного термінала на термінал - з київського (КІТ) на львівський (ЛЕО). Оскільки під час першого тестового польоту безпілотником з Києва до Харкова точками сполученнями були міські аеродроми. Сьогодні для польоту використали БПЛА, який має вертикальний зліт та не потребує розгону, тому може доставляти безпосередньо до місця призначення", - йдеться у повідомленні.
Безпілотник має вантажопідйомність до 16 кг, може підніматися на висоту до 900 метрів та провести у повітрі до 12 годин без додаткової підзарядки. Дальність каналу зв’язку для дистанційного управління становить 200 км. На борту знаходяться резервні канали зв’язку, які дозволяють керувати апаратом з будь-якої точки України.
Як відбувається доставка БПЛА
Посилку завантажують у відсік БПЛА прямо на сортувальному терміналі, після чого вона відправляється за визначеним маршрутом.
У повітрі апарат поводиться, як справжній літак, і вміє розпізнавати будь-які перешкоди на своєму шляху. Тому такий політ є абсолютно безпечним для посилки.
За БПЛА стежить оператор, який контролює апарат на випадок непередбачуваних моментів та може приймати керування.
"Нова пошта" використовує дрон для доставки посилок (фото: novaposhta.ua)
Раніше ми писали про те, що шахраї придумали нову схему обману через "Нову Пошту".
Також повідомлялося, що киянин поскаржився на втрату посилки вартістю 180 тисяч гривень через неуважність працівників "Нової Пошти", і в самій компанії вже відреагували на інцидент.