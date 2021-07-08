Нова мутація коронавірусу руйнує антитіла: у США знайшли штам небезпечніше "Дельти"

Нові мутації різних штамів коронавірусу кидають людству нові виклики. У США вчені виявили нові мутації штаму коронавірусу "Епсілон". Цей різновид COVID – 19 має особливості - знижує ефективність вакцин від коронавірусу. Зокрема, цей штам небезпечний для тих, хто вакцинувався Pfizer і Moderna.

Як повідомляє видання New York Post , новий штам коронавірусу "Епсілон" був виявлений в Каліфорнії. Його ще називають в США каліфорнійським штамом.

За даними дослідження вчених їх Вашингтонського університету, у цього штаму є три мутації білка з шипами. І саме ці особливості вірус використовує для зниження ефективності двох вакцин майже на 70%.

Мутації штаму руйнують нейтралізовані антитіла, які виробилися в результаті вакцинації препаратами Pfizer і Moderna. Ці ж мутації можуть знизити ефективність і тих антитіл, які утворилися в організмі людини природним шляхом – після перенесеного захворювання.

Ефективність вакцин проти штаму "Епсілон", на думку вчених, знижується в середньому на 50-70%. Дослідження показало, що білки одного з шипів мутації послабили дію нейтралізувальних антитіл в 14 випадках з 34.

Штам "Епсілон" був вперше виявлений у 2020 році в США. За останній рік цей різновид коронавірусу B.1.427 і B.1.429 була виявлений в багатьох країнах світу, але найчастіше його реєстрували в США – майже 50 тисяч випадків, з яких майже половина – в штаті Каліфорнія і в Нью-Йорку.