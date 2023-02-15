"Новая почта" запустила нужную многим услугу: о чем идет речь и сколько это стоит

Сколько стоит

Теперь можно отправлять не упакованные посылки из почтомата Новой почты. Далее курьер самостоятельно их упакует. Такая услуга будет стоить всего 15 грн, независимо от размера посылки.

В стоимость уже входит коробка или пакет, а также все дополнительные материалы, как-то пузырчатая пленка, стрейч или бумага, которые необходимы для хрупких отправлений.

Важно, что упаковка документов вообще бесплатна. Услуга доступна при создании электронной накладной в мобильном приложении "Новой почты" для почтоматов по всей стране.

"Толчком для разработки услуги стали пожелания клиентов, которым было неудобно самостоятельно паковать посылку дома, чтобы отправить по почтомату. Поскольку мы хотим сделать пользование почтоматом максимально простым и удобным для всех клиентов", - рассказывает менеджер Богдан Шестопал.

Как заказать услугу

Что заказать такую услугу, необходимо:

создать электронную накладную для почтомата в приложении "Новой почты";

указать тип отправки;

активировать услугу "Упаковка";

выбрать плательщика (отправителя или получателя);

рассчитать стоимость;

загрузить не запакованную посылку в почтомат и закрыть ячейку.

После того, как клиент подтвердил загрузку посылки в почтомат, диспетчер автоматически получает уведомление и направляет заявку курьеру для забора отправки.

Далее курьер через специальное мобильное приложение для курьеров "Новой почты" видит, в каких ячейках есть не запакованные отправления.

"Он подходит к почтомату со специальной сумкой, в которой есть необходимый набор для упаковки: коробки разного размера, пакеты, наполнитель и т.д. Курьер упаковывает посылку на месте, распечатывает и клеит маркировку, не отходя от почтомата, чтобы исключить потерю посылок", - говорят в пресс-службе.

Далее он везет ее в сортировочное депо, где и происходит дальнейшее движение посылки.

Важно, если в течение суток после создания электронной накладной клиент не положит посылку в почтомат - система автоматически все аннулирует.