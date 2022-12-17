RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Новая почта не принимает посылки в этой упаковке: вы могли об этом не знать

Новая почта (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

Новая почта имеет четкие требования к упаковке, в которой пересылаются разные отправления. Если они будут нарушены, то у вас просто не примут посылку.

Как правильно паковать вещи для отправки – читайте ниже в материале Styler.

Коробка:

  • из плотного качественного картона;
  • без выступающих частей;
  • без деформаций и щелей;
  • не переполнена;
  • без разрывов и реставрации поверхностей;
  • без влажных пятен;
  • без свободного перемещения внутри;
  • без звука битого стекла.

Мешок:

  • из плотного материала;
  • без разрывов;
  • плотно закрыт.

Груз на паллете должен быть:

  • сформированный вертикально, ровно, без выступающих частей;
  • завернутый минимум в три слоя стрейч-пленки;
  • не имеет разрывов, вмятин и деформаций.

Обрешетка:

  • без сломанных выступающих досок;
  • толщина реек – не менее 2-4 см;
  • груз прочно закреплен с обрешеткой.

Раньше мы писали, какие вещи нельзя пересылать по Новой почте.

Кроме того, читайте, как правильно рассчитать объемный вес, и какие отделения не принимают определенные посылки.

Читайте РБК-Украина в Google News
Нова пошта