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Новая комедия о путешествии во времени спасет от плохого настроения. Она "рвет" все топы и вот почему

Что посмотреть, когда нет настроения (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

Новая комедия этого года, лента "My Old Ass" от Prime Video, неожиданно стала одной из самых обсуждаемых. Критики дали положительные оценки, а пользователи называют его "таблеткой от плохого настроения".

Что известно о новом фильме и почему его стоит посмотреть, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

"My Old Ass" - трейлер и описание

Фильм "Моя старая з*дница" был снят в Канаде. Премьера научно-фантастической драмы состоялась зимой 2024 года на кинофестивале "Санденс", однако она появилась в прокате лишь недавно. 

В фильме снялись:

  • Мейси Стелла (певица и звезда сериала "Нэшвилл")
  • Перси Хайнс Уайт (играл Ксавье Торпа в "Уэнздей")
  • Мэдди Зиглер (звезда шоу "Dance Moms")
  • Керрис Брукс
  • Обри Плаза.

В центре сюжета - девушка, которая отмечает свое 18-летие. Вместе с подружками она пробует галлюциногенные грибы. Главная героиня сильно переживает из-за своего будущего и не может понять, что ей делать дальше.

Однако из-за грибов ее ждет то, о чем она даже не могла и подумать. Девушка встречает себя в будущем. Каково это - видеть себя в 38 лет, когда тебе самой - 18? Оказывается, очень интересно. Сюжет смешной и необычный, путешествие во времени приведет к очень неожиданным последствиям.

 

Отзывы критиков

Эта комедия покорила зрителей. Простой, казалось бы, сюжет оказался невероятно забавным и веселым.

На IMDb лента уже собрала 7,1 балла из 10 (что немало для данного сайта). Новые комедии довольно редко получат настолько высокую оценку.

Рейтинг фильма "Моя старая з*дница" (скриншот)

Кроме этого, лента получила невероятно высокие оценки на Rotten Tomatoes. Критики пишут:

  • "My Old Ass" чутко и нежно затрагивает темы взросления, первой любви, задумчивых летних воспоминаний и остроумных диалогов
  • "Восхитительно смешная и неожиданно эмоциональная комедийная драма о взрослении, с заманчивым шлейфом путешествий во времени и двумя прекрасными ведущими актерами"
  • "Удивительно глубокая комедия о взрослении".

Рейтинг фильма "Мой старый з*д" на Rotten Tomatoes (скриншот)

Напомним, ранее мы назвали 5 классных комедий, которые вы могли не видеть.

Кроме этого, недавно появилась подборка, в которую вошли жуткие сериалы о маньяках.

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