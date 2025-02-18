Ноутбук заряжается медленно? Вот 5 способов исправить это

Используйте правильное зарядное устройство

При зарядке ноутбука всегда лучше использовать оригинальное зарядное устройство, так как оно специально разработано для обеспечения оптимальной мощности для вашего ноутбука.

Если же вы используете замену, важно убедиться, что ее характеристики соответствуют оригинальному зарядному устройству. Проверьте напряжение (V) и силу тока (A), которые обычно указаны на самом адаптере, и убедитесь, что они соответствуют рекомендациям в руководстве пользователя вашего ноутбука.

Если ваш ноутбук поддерживает быструю зарядку, например USB-C Power Delivery (PD), совместимое зарядное устройство может выдавать до 140 Вт мощности, что значительно ускорит процесс зарядки.

Не подключайте другие устройства во время зарядки

Вы часто заряжаете телефон или другие USB-устройства через ноутбук? Это может замедлить процесс зарядки самого ноутбука. Когда подключено несколько устройств, ноутбук распределяет мощность между ними и своей батареей.

Поэтому лучше отключить все ненужные периферийные устройства, такие как телефон или USB-колонки, пока ноутбук заряжается. Это позволит ему зарядиться быстрее.

Обеспечьте охлаждение ноутбука

При зарядке ноутбук естественно нагревается из-за протекающих внутри электрических процессов. Однако чрезмерный перегрев может замедлить скорость зарядки и со временем повредить внутренние компоненты.

Например, использование ноутбука на мягких поверхностях, таких как кровать или диван, может блокировать вентиляционные отверстия, вызывая перегрев. В результате ноутбук может снизить скорость зарядки, чтобы избежать повреждений.

Чтобы этого не произошло, лучше размещать ноутбук на твердой ровной поверхности, которая не препятствует циркуляции воздуха. Также можно приобрести охлаждающую или специальную подставку для ноутбука, чтобы улучшить вентиляцию и поддерживать оптимальную температуру устройства.

Калибруйте батарею

Современные аккумуляторы ноутбуков не требуют частого обслуживания, но в некоторых случаях калибровка может быть полезной. Со временем батарея может терять синхронизацию с системой, из-за чего ноутбук может показывать некорректные уровни заряда.

Калибровка батареи помогает устранить эту проблему. Для этого полностью зарядите ноутбук до 100 процентов, затем разрядите его до 0 процентов и снова зарядите до 100 процентов без перерывов.

Хотя калибровка не ускорит сам процесс зарядки, она позволит системе точнее рассчитывать уровень заряда, что в долгосрочной перспективе может положительно сказаться на производительности.

Используйте режим сна для быстрой подзарядки

Если вам нужно быстро зарядить ноутбук, переведите его в режим сна. В этом режиме устройство минимизирует энергопотребление, приостанавливая большинство процессов, но сохраняя вашу рабочую сессию. Это снижает нагрузку на аккумулятор и ускоряет процесс зарядки по сравнению с обычным режимом работы.

Этот метод особенно полезен, когда у вас мало времени и нужен быстрый прирост заряда. Например, перед встречей или для выполнения срочной задачи.

Применение этих простых советов не потребует много времени, но позволит заметно ускорить зарядку ноутбука. Однако стоит помнить, что эффективность этих методов зависит от состояния вашей батареи. Если она значительно изношена, рассмотрите возможность ее замены, чтобы добиться максимального эффекта.