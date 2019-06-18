Ніс великий, ци*ьок немає: Леся Нікітюк накинулася на підписників

Леся Нікітюк, яка раніше рознесла готель в Туреччині, сказилася через коментарів підписників, які виявили у телеведучої циллюлит. Так, Никитюк вирішила не мовчати та відповіла хейтерам на образи, розмістивши відповідну stories в Instagram.

"Рєбят, я вас коли-небудь в цій жизні навчу писати позитивні, хороші коментарі? Ну нащо взяли написали, що у мене цилюліт? Коліна жирні, ніс великий, ци*ьок нема... Ну нащо таке писати людині?", - прокоментувала ситуацію артистка.

Леся Нікітюк відповіла хейтерам

До речі, на фото, яке піддалося жорсткій критиці з боку фанів, Леся позує у відвертому купальнику серед квітів на зеленій галявині, відкрито демонструючи свої форми.

Нікітюк відповіла хейтерам (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Нагадаємо, що Леся Нікітюк у ботфортах засвітилася в обіймах відомого шоумена.

Ми писали, що Леся Нікітюк вразила образом у сукні з маминої шафи. Ведуча дала наряду друге життя і він виглядає дуже модно і стильно.

Раніше Леся Нікітюк шокувала епатажним образом з бородою і помітним декольте.