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"Бородата" Леся Нікітюк оголила груди, викликавши спори в мережі

Lite » Новини шоу-бізнесу 09.06.2019 - 09:51
"Бородата" Леся Нікітюк оголила груди, викликавши спори в мережі
Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Шанувальники порівняли телеведучу з Дзідзьо

Леся Нікітюк почуття гумору не займати – вона любить посміятися і пожартувати над іншими і над собою. Її підписники обожнюють зірку за ці якості, а Леді Ле не соромиться розміщувати цікаві фото і відео зі своєю участь в мережі і незмінно збирає величезну кількість коментарів. Зараз вона активно знімається в новому сезоні ігрового шоу "Хто звеерху?" і радує шанувальників кадрами зі зйомок, але на останньому знімку в Instagram знаменитість з'явилася в досить несподіваному і навіть екстремальному образі – з бородою і в відвертій сукні!

Леді Ле позує в макіяжі з "рослинністю" на обличчі – густими вусами і бородою! На контрасті з великим декольте повітряного небесно-блакитного плаття це виглядає особливо екстремально. Схоже, Леся вирішила епатувати шанувальників, і їй це майстерно вдалося!

"Я завела вас? Хто буде моєю тьолочкою?" - залишила не менш оригінальний підпис під фото телеведуча

&quot;Бородата&quot; Леся Нікітюк оголила груди, викликавши спори в мережі

Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Шанувальники Лесі тут же вирішили, що в новому образі вона схожа на співака Дзідзьо, про що поспішили їй повідомити в коментарях. Думки підписників розділилися: одні від душі посміялися з фото, а іншим назвали такий гумор недоречним.

"Dzidzo після Таїланду", "На Дзідзьо схожа", "На Євробачення", "Леся, не треба... Все добре в міру, навіть дурня", "Навіть для Лесі це вже перебір, жарти я ціную і люблю, а пошлості....", "Леся, це якось не схоже на тебе, на межі фолу", "Ти така кумедна!", "Дзідзьо - Леся", "Леська, ти супер запальничка буть такою завжди, за це ми тебе любимо", "Вдивіться, на Григорія Распутіна схожа, ой, Леся мене розсмішила", - писали фолловери.

У сторіз Леді Ле постала перед шанувальниками вже без бороди, зате засвітила довгі стрункі ніжки і продемонструвала розкішне декольте.

&quot;Бородата&quot; Леся Нікітюк оголила груди, викликавши спори в мережі

&quot;Бородата&quot; Леся Нікітюк оголила груди, викликавши спори в мережі

Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Нагадаємо, що раніше Леся Нікітюк похвалилася ультра модним плааттям мами, який вона вирішила перешити.

Раніше Леся Нікітюк у вбранні "жриці" викликала фурор в мережі .

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