В ней накапливаются бактерии и грибки. Стало известно, какая посуда на кухне самая опасная

Когда мы ищем здоровую и экологичную кухонную утварь, мы сразу же думаем о деревянных предметах. Но так ли безобидна деревянная посуда, как мы думаем?

О том, почему деревянные предметы на кухне опасны, рассказали в издании Sante Plus.

Почему следует избегать деревянных ложек?

Химик Дебора Гарсия Белло предостерегает от постоянного использования этой посуды, особенно при приготовлении пищи. Хотя древесина менее вредна, чем пластик, она по-прежнему остается благоприятной средой для бактерий. Даже при тщательном мытье бактерии никогда не удаляются полностью. Древесина от природы пористая, легко ломается и очень хорошо удерживает влагу, особенно когда посуда используется для смешивания ингредиентов.

В Британии иммунологи также заявляют, что деревянная посуда не рекомендуется для ежедневного использования. В ней могут накапливаться многие виды бактерий и грибков.

"Когда на деревянных ложках есть слизистый слой, который не уходит, это биопленка. Худший кошмар экспертов по пищевой безопасности! Когда на посуде есть биопленка, ее не нужно чистить, лучше сразу выбросить в мусор", - объяснила химик.

Хотя существуют бактерицидные породы дерева, такие как бамбук, олива и орех, по словам специалиста, они также не совсем безопасны для использования на кухне. Когда дело доходит до посуды, разумнее остановить свой выбор на других материалах, таких как металл, тефлон, полипропилен и силикон.

Как ухаживать за деревянными предметами на кухне?