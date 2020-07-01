Ночные клубы Одессы продолжают работать: говорят, коронавируса нет

Ночные клубы Одессы продолжают работать (фото: bossfor.com.ua)

Ночные клубы Одессы заявили о продолжении своей работы

В Одессе ночные клубы не намерены останавливать свою работу, несмотря на растущую динамику заболеваемости коронавирусом. Так, промоутеры заведений говорят, что в местах отдыха будет усилена борьба с COVID-19.

Как сообщают в Telegram-канале Pavlovsky News, владельцы популярных заведений в Аркадии рассказали, что ситуация у них находится под контролем: дезинфицируют помещения, следят за соблюдением социальной дистанции и весь персонал в масках. Там уверяют, что люди не танцуют, а спокойно сидят за столиками.

"Не бойтесь, коронавируса у нас нет. Мы за всем следим и проверяем", - заявила представительница клуба.

Напомним, что после длинных выходных в сети появились видео из ночных клубов Одессы, где огромное количество людей толпятся друг возле друга. По отдыху людей сложно догадаться, что в стране карантин.

Кроме того, местный губернатор Максим Куцый сообщил о том, что заведениях-нарушители наказаны штрафами. О каких заведениях идет речь, он не уточнял.

Кстати, министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что в стране могут закрыть популярные курорты, если заболеваемость коронавирусом будет расти.

Как мы ранее писали, появилось видео огромной толпы на улицах Одессы.

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Автор: Людмила Жукова