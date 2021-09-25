В НМУ ім. Богомольця відреагували на скандал з "обов'язковою вакцинацією"

Він зазначив, що МОЗ України встановило COVID-ні обмеження щодо навчання, і Національний медичний університет імені О.О. Богомольця "має виконувати наказ".

"Мова про виключення студентів без вакцинації з НМУ не йде і не йтиме. Для студентів, які не пройшли вакцинацію, буде доступно онлайн навчання, як і минулого року", - наголосив ректор.

Кучин звернув увагу, що студенти, які дійсно хочуть вчитися, працюють разом з "ковідними" бригадами і в стаціонарах у пацієнтів з коронавірусною хворобою. Відповідно такі майбутні медики "не мають ні себе, ні інших наражати на небезпеку".

Ректор пояснив також ситуацію з проживанням не вакцинованих учнів у гуртожитках, і заявив, що подібні правила приймають самі студради.

"Щодо обов'язковості вакцинації або ПЦР-тесту при проживанні в гуртожитках - це рішення студентської ради, яка самостійно вирішує чи готові вони ризикувати своїм здоров'ям, проживаючи разом з не вакцинованими студентами.", - розповів Кучин.