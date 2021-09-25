В НМУ им. Богомольца отреагировали на скандал с "обязательной вакцинацией"

Он отметил, что Минздрав Украины установил COVID-ные ограничения по обучению, и Национальный медицинский университет имени А.А. Богомольца "должен выполнять приказ".

"Речь об исключения студентов без вакцинации из НМУ не идет и не будет идти. Для студентов, которые не прошли вакцинацию, будет доступно онлайн обучение, как и в прошлом году", - подчеркнул ректор.

Кучин обратил внимание, что студенты, которые действительно хотят учиться, работают вместе с "ковидными" бригадами и в стационарах у пациентов с коронавирусной болезнью. Соответственно такие будущие медики "не должны ни себя, ни других подвергать опасности".

Ректор объяснил также ситуацию с проживанием не вакцинированных учащихся в общежитиях, и заявил, что подобные правила принимают сами студсоветы.

"Об обязательности вакцинации или ПЦР-теста при проживании в общежитиях - это решение студенческого совета, который самостоятельно решает - готовы ли они рисковать своим здоровьем, проживая вместе с не вакцинированными студентами", - рассказал Кучин.