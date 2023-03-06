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Никаких разговоров о новых шторах. Как родительское собрание проходит в школах Швейцарии

Коллаж РБК-Украина: украинка рассказала о родительских собраниях в школах в Швейцарии
Автор: Владимир Костырин

В Швейцарии образовательный процесс заметно отличается от украинской практики. Одной из ярких иллюстраций такой разницы можно назвать проведение родительских собраний в школах этой федеративной республики в Европе.

Украинские семьи, вынужденные из-за вторжения РФ выехать из родной страны и нашедшие в Швейцарии временное убежище, рассказывают об учебе своих детей в местных школах, и их особенностях.

Деталями поделилась Наталия Дехтиевская из Житомира в своем Facebook.

Заведующая информационно-коммуникационным отделом в Житомирском областном Центре детского и юношеского творчества вместе с детьми сейчас проживает в одном из городов Швейцарии. Ее сын с дочкой ходят учиться в одну школу.

Однажды пани Наталия обнаружила письмо из школы в своем почтовом ящике - ее вместе с детьми официально вызывали в назначенный день и время "для важного общения". Визит должен был состояться через три недели.

Украинка сначала подумала, что что-то произошло, возможно причиной является некий поступок ее детей. И вот, дождавшись указанной даты, они вместе отправились в школу.

"Заходим в класс, там сидит учительница и переводчик. Я до сих пор ничего не понимаю, учительница просит мою дочь пойти в другой класс, а я остаюсь с сыном, у которого, между прочим, уже были испуганные большие глаза, учительница и переводчик. Зачем переводчик? Я и так все понимаю, но - такие правила", - пишет женщина.

Учитель разложила на столе некие карточки с картинками и утверждениями, после чего объяснила, что это родительское собрание, и такая практика общения является системной в школах Швейцарии.

"Фух, я перевела дыхание, глаза моего сына уменьшились. По правилам родители на родительском собрании только наблюдатели разговора ученика и учительницы. Сначала ребенок сам себя оценивает, ставит свои достижения на определенных уровнях, затем учительница говорит свое мнение, аргументирует", - описывает пани Наталья.

Общение между учителем и учеником происходит на немецком, переводчик синхронно переводил только для нее.

"Пообщавшись, учитель и ученик достигают договоренностей улучшить обучение/концентрацию/мотивацию…, подписывают контракт с будущими обязательствами школьника и спрашивают у родителей, какие у них есть вопросы/пожелания…" - рассказала Дехтиевская.

Аналогичная форма общения состоялась и с ее дочерью. Украинка отмечает, что никаких общих родительских собраний, обсуждения детей и их проблем или успехов вообще - нет, а также "никаких разговоров о новых шторах или закупках новых книг/тетрадей".

"Довольно интересный опыт, по-моему. А что касается писем - то здесь присутствует традиция переписки, традиция бумажной почты", - описывает она.

Напомним, ранее мы рассказывали, сколько украинских беженцев зарабатывают в Швейцарии.

А также перед этим писали, как украинка устроилась работать в школу в Британии.

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