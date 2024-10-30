Никаких новых дел. Что обещает астропрогноз на 30 октября и как обвести злой рок вокруг пальца
Эта среда, 30 октября, будет неблагоприятной для многих новых дел. Впрочем, спасти ситуацию вполне реально.
Эксклюзивно для РБК-Украина (проект Styler) астролог Катерина Соловьева назвала главные советы и рассказала, какие дела лучше не планировать на 30 октября.
Прогноз астропогоды на 30 октября
"Неблагоприятный период для новых дел и важных решений, оформления на новую работу, смены места жительства, оформления брака. После 11:00 возможны стоматологические и хирургические вмешательства, посещение парикмахерской", - рассказала Соловьева.
Также она дала следующие советы:
- не перенапрягайте зрение
- не тратьте энергию на мелкие бытовые проблемы и конфликты с окружающими
- не спорьте с женщинами - это нарушит космический порядок.
"Эта среда - день восстановления мира, равновесия, справедливости, помощи, вознаграждения. Повышается женская интуиция. Можно найти собственный путь в жизни и оценить свои усилия в достижению цели", - пояснила астролог.
"Главное - удержаться на волне хорошего настроения и следить, чтобы все мысли и поступки были положительными. День будет способствовать выходу из конфликтов, удачному времени для перестроек и ремонта. Не лишней будет уборка дома", - добавила она.
Гороскоп на 30 октября (иллюстрация: freepik.com)
Астролайфхаки на среду
30 октября - первый день Меркурия, планеты общения, средств коммуникаций (различных гаджетов), транспорта, поездок, документации, торговли и обучения.
В этот день стоит избегать лишних разговоров, сплетен и дезинформации. Внимательно следите за вещами, вы можете их потерять. Возникает риск обмана и мошенничества.
В этот день лучше не планировать такие дела как:
- важные переговоры
- заключение новых договоров
- приобретение техники
- важные командировки
- экзамены
- проведение необходимых платежей
- выяснение отношений с соседями.
"Для того чтобы усилить энергетику Меркурия, попробуйте применить пчелиный воск и изделия из него (косметику на его основе, продукты и прочее) или просто зажечь свечи из него. Ешьте твердые сорта сыра. Будет уместным интеллектуальный досуг", - резюмировала астролог.
Напомним, ранее астролог дала гороскоп на Хэллоуин для каждого знака Зодиака.
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