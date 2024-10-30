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Никаких новых дел. Что обещает астропрогноз на 30 октября и как обвести злой рок вокруг пальца

Среда 30 октября 2024 08:24
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Никаких новых дел. Что обещает астропрогноз на 30 октября и как обвести злой рок вокруг пальца Что нельзя делать 30 октября (иллюстрация: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко
Эксперт: Катерина Соловьева

Эта среда, 30 октября, будет неблагоприятной для многих новых дел. Впрочем, спасти ситуацию вполне реально.

Эксклюзивно для РБК-Украина (проект Styler) астролог Катерина Соловьева назвала главные советы и рассказала, какие дела лучше не планировать на 30 октября.

Прогноз астропогоды на 30 октября

"Неблагоприятный период для новых дел и важных решений, оформления на новую работу, смены места жительства, оформления брака. После 11:00 возможны стоматологические и хирургические вмешательства, посещение парикмахерской", - рассказала Соловьева.

Также она дала следующие советы:

  • не перенапрягайте зрение
  • не тратьте энергию на мелкие бытовые проблемы и конфликты с окружающими
  • не спорьте с женщинами - это нарушит космический порядок.

"Эта среда - день восстановления мира, равновесия, справедливости, помощи, вознаграждения. Повышается женская интуиция. Можно найти собственный путь в жизни и оценить свои усилия в достижению цели", - пояснила астролог.

"Главное - удержаться на волне хорошего настроения и следить, чтобы все мысли и поступки были положительными. День будет способствовать выходу из конфликтов, удачному времени для перестроек и ремонта. Не лишней будет уборка дома", - добавила она.

Гороскоп удачи обещает чудеса четырем знакам Зодиака (иллюстрация: freepik.com)

Гороскоп на 30 октября (иллюстрация: freepik.com)

Астролайфхаки на среду

30 октября - первый день Меркурия, планеты общения, средств коммуникаций (различных гаджетов), транспорта, поездок, документации, торговли и обучения.

В этот день стоит избегать лишних разговоров, сплетен и дезинформации. Внимательно следите за вещами, вы можете их потерять. Возникает риск обмана и мошенничества.

В этот день лучше не планировать такие дела как:

  • важные переговоры
  • заключение новых договоров
  • приобретение техники
  • важные командировки
  • экзамены
  • проведение необходимых платежей
  • выяснение отношений с соседями.

"Для того чтобы усилить энергетику Меркурия, попробуйте применить пчелиный воск и изделия из него (косметику на его основе, продукты и прочее) или просто зажечь свечи из него. Ешьте твердые сорта сыра. Будет уместным интеллектуальный досуг", - резюмировала астролог.

Напомним, ранее астролог дала гороскоп на Хэллоуин для каждого знака Зодиака.

Кроме того, читайте Таро-гороскоп до конца недели.

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