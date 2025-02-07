Никаких новых дел. Что обещает астрологический прогноз на сегодня и как привлечь удачу

Прогноз астропогоды на 7 февраля

"Неблагоприятный период для новых дел и важных решений, хирургических и стоматологических вмешательств, авантюр, дальних путешествий. После 11:15 возможны посещения парикмахерской. До 11:15 (по киевскому времени) - стрессовый период, энергетика суток может негативно влиять на человека", - рассказала Соловьева.

Астролог советует не поддаваться страхам и мрачным мыслям. Кроме этого, стоит воздержаться от негативных эмоций.

Займитесь делами, которые нужно довести до конца. Также стоит помогать другим, отказаться от лжи. Каждый может получить шанс гармонизировать отношения с окружающими.



Гороскоп на 7 февраля (иллюстративное фото: freepik.com)

Астролайфхаки на пятницу

7 февраля - день Венеры. Эта планета, которую еще называют "малым счастьем" символизирует:

гармонию

красоту

творчество

финансы

искусство.

Впрочем, Венера способна создавать энергетику, из-за которой не следует начинать новые дела, знакомиться, делать ремонт и планировать на этот день различные пластические и хирургические процедуры.

А для того, чтобы "задобрить" Венеры, можно носить украшения и одежду розового цвета или из шелка. Также стоит принести домой живые цветы, особенно розы. А вот от романтики следует отказаться.