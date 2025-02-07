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Никаких новых дел. Что обещает астрологический прогноз на сегодня и как привлечь удачу

Главные правила этой пятницы (иллюстративное фото: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

Эта пятница, 7 февраля, точно не подойдет для важных решений и новых дел. Впрочем, Венера сможет подарить счастье, если правильно спланировать свой график.

Эксклюзивно для РБК-Украина (проект Styler) астролог Катерина Соловьева дала прогноз на эту пятницу и рассказала, какие дела принесут успех.

Прогноз астропогоды на 7 февраля

"Неблагоприятный период для новых дел и важных решений, хирургических и стоматологических вмешательств, авантюр, дальних путешествий. После 11:15 возможны посещения парикмахерской. До 11:15 (по киевскому времени) - стрессовый период, энергетика суток может негативно влиять на человека", - рассказала Соловьева.

Астролог советует не поддаваться страхам и мрачным мыслям. Кроме этого, стоит воздержаться от негативных эмоций.

Займитесь делами, которые нужно довести до конца. Также стоит помогать другим, отказаться от лжи. Каждый может получить шанс гармонизировать отношения с окружающими.

Гороскоп на 7 февраля (иллюстративное фото: freepik.com)

Астролайфхаки на пятницу

7 февраля - день Венеры. Эта планета, которую еще называют "малым счастьем" символизирует:

  • гармонию
  • красоту
  • творчество
  • финансы
  • искусство.

Впрочем, Венера способна создавать энергетику, из-за которой не следует начинать новые дела, знакомиться, делать ремонт и планировать на этот день различные пластические и хирургические процедуры.

А для того, чтобы "задобрить" Венеры, можно носить украшения и одежду розового цвета или из шелка. Также стоит принести домой живые цветы, особенно розы. А вот от романтики следует отказаться.

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