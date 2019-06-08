Яніна Соколова: Рак – це хвороба, яку може вилікувати тільки любов тих, хто з тобою поруч

Яніна Соколова щойно здолала рак, Ірина Заславець - вісім років у ремісії. Це не інтерв’ю, це розмова на одному диханні. Дуже відверта і душевна. Про те, як прийняти рак і де черпати сили, аби з ним боротися. Про сприйняття суспільством людей в діагнозі, хейтерів і цінності, які виносиш разом із досвідом. І головне – про "Я.Ніна" – проєкт, який повинен подарувати надію і додасть впевненості тисячам онкоодужуючих.

Яніно, твій пост для мене і для багатьох українців був шоком, тому що останній рік ми активно спостерігаємо за тобою в YouTube, за твоїми проектами, і ніхто навіть гадки не мав, що в період професійного злету ти переживаєш найскладніший період у своєму житті. Ти взагалі людина?

Мені вже написали, що я кіборг (сміється). Насправді все це перебільшено. Знаєш, суспільство навіть не здогадується, як живе величезна кількість онкохворих у цій країні. Як живуть жінки, у яких немає можливості купити дорогу перуку, яка б прикрила лисину. Це люди, у яких немає підтримки і такої величезної кількості прихильників. Інколи вони навіть не мають можливості гідно лікуватися, але ж є процеси знеболення, які досить дорого коштують. Люди просто терплять. І про них ніхто не знає. Я б хотіла зачепити цю проблему і сказати, що таких жінок як я дуже багато. І всі ми надзвичайно сильні. Рак гарненько мобілізує. Ніхто не здогадувався про мене тільки з однієї причини – я доволі сильна людина. Те, що я робила протягом всієї хвороби, мене акумулювало. Я продовжувала ще більше працювати. Відкрила два паралельні проекти, випустила два курси у своїй телевізійній школі, зняла 20 програм на YouTube "Вечора", які за цей час заслужили срібну кнопку YouTube, набравши за місяць 100 тисяч підписників. Потім я відкрила свій канал. Зараз він теж має срібну кнопку. Плюс, ми випустили купу крутих ефірів, зокрема резонансне інтерв’ю з Анастасією Приходько. Це такий контраст, коли ти лежиш у реанімації, на тобі маска штучного дихання, катетери, бинти... І в цей момент суспільство обговорює твоє інтерв’ю, не знаючи взагалі, що з тобою відбувається. Я прокинулась в реанімації, взяла телефон і побачила там 1600 тегів з репостами. Я думала: знали б ви зараз, як мені. Інколи ми бачимо тільки зовнішній бік того, як живуть відомі люди.

Інститут раку для тебе – це місце, де…

Де мені врятували життя українські лікарі. Я не спілкувалася з ізраїльськими фахівцями і у мене навіть не було такої думки – поїхати туди. Операцію мені робили лапароскопічну. Я позбулася трьох органів. І вже на сьомий день, вся обклеєна і з бандажем, вела захід в вечірній сукні, в біжутерії з блиском, з прекрасною зачіскою, макіяжем і відсутністю навіть думок про те, що я пережила. Ніхто не здогадувався.

Ти боялася?

Болю не боялася – я знала, що він буде. Але мені було страшно залишитися без волосся, вій та брів, тому що зовнішність – частина моєї професії. Але в січні після хімії волосся почало катастрофічно випадати. На січневі свята ми поїхали в Гамбург. І там в якийсь момент я зрозуміла: не можу терпіти, як я поступово лисію. Зайшла до якоїсь перукарні і попросила зістригти все волосся. Це звичайно величезний стрес. Але в перукарні я глянула на себе і подумала, що… у мене прекрасний череп (посміхається).

Я сказала так само! Мене стриг тато в Гамбурзі, де я лікувалась. Він привіз з України машинку. На жаль, немає мого фото без волосся, тому що фронтальної камери тоді не було. Але пам’ятаю, що сказала, що у мене прекрасна форма черепу.

І у мене! Ідеальна форма, слухай (усміхається).

Яніна Соколова у інтерв’ю розповіла про рак, хейтерів і фільм Я.Ніна (фото: facebook.com/yanina.sokolova)

А навіщо ти влаштувала фотосесію?

Це були фотографії з презентації фільму "Я.Ніна", який ми зніматимемо. Ми мали розповісти про нього людям. Це буде дуже чуттєва історія любовного трикутника і випробувань, які випали на долю жінки. Такого люди не переживають напевно за все своє життя. Переоцінка цінностей, кохання, пристрасть, гумор – все це буде у фільмі. А ще це дуже сексуальна історія. Ми покажемо, що лиса жінка, хвора на рак, може бути неймовірно красивою. Фільм зніматиме один із найтитулованіших режисерів Європи – Сергій Михальчук. Серед головних акторів – трійка відомих людей абсолютно різної цільової аудиторії. Це мої найближчі друзі. Валерія Ходос, два фільми з якою незабаром вийдуть на телеканалі СТБ. І Валерій Харчишин, фронтмен гурту "Друга ріка", який гратиме мого чоловіка.

На що ти зараз збираєш гроші?

Ми збираємо гроші на підготовчу частину фільму, яку ми хочемо зняти на Одеському кінофестивалі. Ми подалися на Держкіно, пітчинги різних кінофестивалів. І якщо нам пощастить, то ці гроші ми отримаємо лише в кінці року… Але буде втрачено час. Сценарій є, головні актори є, і нам потрібно в цілому 4 мільйони гривень.

Яніна Соколова у інтерв’ю розповіла про рак, хейтерів і фільм Я.Ніна (фото: facebook.com/yanina.sokolova)

Чому ти мовчала? Не хотіла, щоб тебе жаліли?

Іро, я ненавиджу, коли мене жаліють взагалі. Я не з жалісливих сама, я – з дієвих. Насправді, ми б розказали про хворобу раніше, і раніше б запустили програму зі збору коштів, здійснили б реалізацію цього проекту. Але я хотіла дочекатися фіналу лікування, щоб перегорнути цю сторінку життя і йти далі зі ще більшою силою і користю для людей.

Я коли побачила твій пост, я не відчула жалю. Я подумала: вау, яка вона сильна. Перемігши рак, робить такий сильний акорд. 85 тисяч репостів, 5 тисяч побажань… Ти такого ефекту очікувала?

Дякую тобі. Так. Але мені було складно уявити, скільки це буде в цифрах. За день до цього я розмовляла зі своїми друзями і казала, що дуже хвилююся. Я знала, що моя історія викличе дуже бурхливу реакцію. У мене доволі об’ємна армія шанувальників, причому дуже різнобічних. Я знала, що всі ці люди будуть шоковані. І зрештою я рада, як вони сприйняли цю новину. Дуже мало неадекватних коментарів. Але були і жахливі. Одна жінка написала мені повідомлення: "Як сумно, що існують такі люди, як ти, які хочуть піти в парламент і заради цього прикидаються онкохворими". У мене пішов холодний піт. І далі полотно звинувачень: "Я втратила сестру. Вона виглядала не так як ти. І вона була не такою потужною. Тому не бреши". Я себе заспокоїла, адже всі люди різні. Відповідно треба з терпінням ставитися і просто не читати такі повідомлення.

Такі ситуації трапляються і в житті. У мене під Києвом живе мама. Одного разу я вирішила піти там до манікюрного салону без перуки, у вовняній шапці. Там я задумалася і трохи її відсунула. Жінка, яка робила мені манікюр, подивилася на мене, на мої руки, заглянула на лисину і запитала: "А у вас случайно нет температуры?". Кажу – ні, немає. Вона трішки відсунулася, ніби у мене є якась заразна хвороба, і промовила: "Смотрите, если вам сейчас плохо, то вы скажите, мы можем вызвать врача, потому что я вижу, что у вас какой-то нездоровый цвет лица". І вдягнула маску. Таким є зріз манікюрниці, яка бачить мене вперше і зовсім не знає. Але моя лиса голова і відсутність брів з віями наштовхнули її на думку, що я якась заразна персона, яка прийшла сюди зробити їй некомфортно. Це жах.

Яніно, коли гінекологиня дізналася, що у мене була лімфома, вона сказала мені: "У мене кіт від такого здох"…

Розкажи, коли виявили хворобу? Це був плановий огляд чи ти зрозуміла, що якось недобре себе почуваєш?

Все почалося на Одеському міжнародному кінофестивалі минулого року. Я його вела і тоді відчула, що зі мною щось не те. Приїхала до Києва, одразу пішла до лікаря, у якого 10 років спостерігалася. Мені поставили діагноз – полікістоз. Зробили невелику операцію. Тоді аналізи показали гормональний дисбаланс. Мене годували гормонами два місяці. Потім все повторилося – знову зробили маленьку операцію. Сказали, що не дочистили поліпи. Я здала ще один аналіз, вже у приватній клініці. Прогуглила отримані результати – все вказувало на рак. Я не захотіла довіряти інтернету і одразу подзвонила лікарю. Знаєте, лікарі кажуть – не читайте інтернет. Друзі, читайте! Краще ви перелякаєтесь і звернетесь до лікаря, аніж будете думати, що з вами все гаразд. Я приїхала до фахівця, ми підняли попередні серпневі матеріали і виявилося, що там була помилка – рак вже був тоді. Лікарі просто неякісно зробили аналіз, годували мене гормонами, підживлюючи цю історію. І ми вже мали ситуацію, коли треба було видаляти органи.

Яніна Соколова у інтерв’ю розповіла про рак, хейтерів і фільм Я.Ніна (фото: facebook.com/yanina.sokolova)

Знаєш, згадуючи свою ситуацію, я пам’ятаю один із найскладніших етапів – це поговорити з рідними. Подивитись в очі людям, які люблять мене найбільше у світі і яким я зараз ненавмисно завдам болю, а вони нічого не зможуть зробити, аби мене якось вберегти від цього. Як ти наважувалася? Хто знав?

Мама, перш за все. Як тільки я побачила, що результати аналізів не дуже добрі, одразу розповіла мамі. Вона була шокована, так само як і решта членів родини. Але потім я їх втішила, сказала, що ми дійдемо до кінця, будемо боротися. Не одразу, але повідомила своїм двом найближчим друзям. Вони мене підтримували і підтримують до сих пір. Ну і команди всіх моїх трьох проектів на телебаченні і в YouTube знали.

З якими цінностями ти вийшла з цієї боротьби?

Я вийшла з цінностями життя передусім. Я хочу, щоб наші глядачі розуміли одну просту річ: життя дається нам один раз. Ти не знаєш, що буде завтра. Тому треба жити і кохати на повну. Якщо з’являється якийсь тривожний дзвіночок, виділіть собі один день, не полінуйтеся, і сходіть до лікаря. Повірте, я живу в шаленому ритмі. Весь цей час я думала, що молода, здорова, красива і мене ніколи таке не торкнеться. Як бачите, торкнулося. Ну, і найважливіше: рак – це хвороба, яку може вилікувати тільки любов тих, хто з тобою поруч. В Інституті раку одна жінка, з якою я познайомилась, сказала мені, що рак – це хвороба недостатності обіймів. Люди в цей період дуже хочуть обійматися

Минуло 8 років, а я досі хочу обійматися…

Бачиш! Тому я винесла тільки одне: треба зробити життя таким, за яке варто боротися. Робіть користь тим, кому пощастило менше за нас, і країні в тому числі. Мені здається, що за останні 7 місяців я зробила стільки всього! Я не хвалюся, а просто констатую. Це такий машинальний ефект: ти ставиш мету – і рухаєшся до неї. Мені здається, що ще років 10 тому я не могла навіть про таке мріяти.

Яніна Соколова у інтерв’ю розповіла про рак, хейтерів і фільм Я.Ніна (фото: facebook.com/yanina.sokolova)

Яніна Соколова дала відверте інтерв’ю, де розповіла про боротьбу з раком, страхи, кіно і любов

Нагадаємо, що раніше Яніна Соколова довела до істерики кума Путіна. Після цього журналістку розкритикували у мережі.