ua en ru
Вс, 03 ноября News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Они - целители этого мира. Четыре знака Зодиака, чья душа способна спасти других

Воскресенье 03 ноября 2024 12:15
UA EN RU
Они - целители этого мира. Четыре знака Зодиака, чья душа способна спасти других Какие знаки Зодиака могут исцелять (фото: Getty Images)
Автор: Любовь Блажко

Эти люди от природы являются целителями мира. Они на этой планете для того, чтобы облегчить страхи и подарить покой во времена хаоса.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Collective World рассказывает о знаках Зодиака, чьи души способны исцелять других.

Водолей

Он сосредоточен на исцелении общества в целом, поэтому возглавляет этот рейтинг. Вместо того чтобы помогать только тем, кто рядом, он демонстрирует преданность в больших масштабах.

Водолей обладает нестандартным мышлением и стремится найти уникальные решения, которые помогут другим освободиться от ограничений. Это отличает этот знак от других, и его неустанная преданность способствует улучшению мира.

Рыбы

Самый мистический водяной знак имеет особый дар исцелять душу. Его космическая интуиция позволяет воспринимать скрытые эмоции других и понимать их. Рыбы - лучшие слушатели среди всех астрологических знаков, они помогают людям чувствовать себя естественно, расслабленно и открывать свои глубочайшие тайны, не боясь осуждения.

Этот знак обладает большой креативностью и воображением, помогая мягко приблизить к свету.

Они - целители этого мира. Четыре знака Зодиака, чья душа способна спасти другихКакие знаки Зодиака исцеляют (фото: unsplash.com)

Рак

Гиперемоциональный астрологический символ имеет сильный защитный материнский инстинкт. Рак стремится оградить своих близких от физических и эмоциональных проблем. Если вы упадете, Рак обязательно поможет подняться, а в случаях, когда вы будете чувствовать себя уязвимым, будет рядом, и будет успокаивать вас.

Телец

Он достаточно мудрый, чтобы понимать, что исцеление невозможно среди хаоса; для этого нужны последовательность и сила, чтобы выздороветь эмоционально и физически. Телец - это друг, который будет рядом в трудные минуты. Он будет оказывать поддержку и создавать необходимые для вас условия.

Мы писали, что Звезды готовят судьбоносные перемены для этих знаков Зодиака.

Также почитайте, какие астрологические символы стремятся к свободе в отношениях.

Читайте РБК-Украина в Google News
астроогія Гороскоп
NEWS
Россия выпустила по Украине почти сотню дронов: сколько удалось сбить
Россия выпустила по Украине почти сотню дронов: сколько удалось сбить