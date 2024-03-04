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С ними счастья не будет. 11 признаков жестокого лицемера, отравляющего вашу жизнь

Понедельник 04 марта 2024 20:13
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С ними счастья не будет. 11 признаков жестокого лицемера, отравляющего вашу жизнь Какой человек - лицемерный (фото: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

Иногда бывает так, что общение с определенными людьми приносит только горькое послевкусие. Среди друзей и коллег или даже родственников может скрываться жестокий лицемер, отравляющий все вокруг.

Как распознать токсичного лжеца, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Hack Spirit.

Они хотят всем нравиться. Настоящие лицемеры мечтают быть рядом с теми, кто действительно имеет власть. Их подхалимство трудно не заметить, оно настолько откровенное, что вызывает тошноту.

Они эгоистичны и всегда думают о собственной выгоде. Лицемер не будет помогать просто так, он делает только то, что принесет ему пользу. Ради вознаграждения такой человек способен на все, а просто так даже не пошевелит пальцем.

Как распознать бабника (фото: freepik.com)Признаки токсичного человека (фото: freepik.com)

Им всегда хочется говорить о себе и чем-то кичиться. Если перед вами оказался человек, демонстрирующий собственное преимущество и всегда себя хвалящий - он токсичен. Лицемеры самоутверждаются только тогда, когда чувствуют себя лучше других.

Они делают все ради "красивой картинки". Иногда вы можете замечать, что какой-то человек слишком много говорит о своих якобы лучших качествах, но при этом сам же нарушает собственные принципы. Ложь и увиливание - главный признак подлых лицемеров.

Психолог назвала токсическое поведение, которое мы считаем нормой (freepik.com)

Как распознать лицемера (фото: freepik.com)

Комплекс жертвы. Если человек постоянно оправдывает свой ужасный характер какими-то травмами, или оскорбляет других, потому что когда-то оскорбляли его - это не о страданиях. Лицемеры оправдывают себя историями о негативном опыте, хотя на самом деле это только отговорка.

Они постоянно сплетничают. Знайте, если человек любит обсуждать с вами других, так он делает и когда вас нет рядом. Лицемеры собирают сплетни и раскрывают чужие секреты, так они чувствуют преимущество и радуются последствиям своих плохих дел.

С ними счастья не будет. 11 признаков жестокого лицемера, отравляющего вашу жизнь

Признаки язычника (фото: freepik.com)

Разговоров много - дела нет. Когда вам слишком много обещают, но ничего не делают - следует задуматься. Лицемеры могут себя хорошо рекламировать, давать немало ложных ориентиров, но они всегда будут у себя на первом месте.

Они слишком требуют внимания. Об успехах лицемеров слышат все вокруг. Они громко говорят о своих победах и даже способны их преувеличивать. Распознать такого человека нетрудно - он всегда демонстрирует идеальную жизнь, в общении и в соцсетях.

Как общаться с токсисным человеком (фото: Freepik)

Признаки лицемерного человека (фото: freepik.com)

Вам не дадут забыть о своих ошибках. Когда вы постоянно слышите о том, где и когда ошиблись, это не дружеское напоминание. Лицемерный человек будет постоянно возвращать вас в негативные воспоминания, ведь именно так он "питается" вашими эмоциями.

Они сильно зависят от мнения других. Произвести хорошее впечатление на людей - цель номер один для лицемеров. Они настолько сосредоточены на этом, что могут потерять собственное мнение.

Критика и снова критика. Лицемерные люди постоянно всем недовольны. Они будут оскорблять всех, кого могут "укусить". И если вы слышите от кого-то критику, злые шутки и постоянное обсуждение вашего внешнего вида - следует задуматься.

Напомним, ранее мы уже называли признаки нездоровых и здоровых границ личности.

Кроме того, недавно стало известно, как на самом деле "внутренний критик" влияет на нашу самооценку.

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