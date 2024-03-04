З ними щастя не буде. 11 ознак жорстокого лицеміра, який отруює ваше життя

Іноді буває так, що спілкування з певними людьми приносить лише гіркий посмак. Серед друзів та колег, або навіть родичів, може ховатися жорстокий лицемір, який отруює усе навколо.

Вони хочуть усім подобатися. Справжні лицеміри мріють бути поруч із тими, хто дійсно має владу. Їхнє підлабузництво важко не помітити, воно настільки відверте, що викликає блювоту.

Вони егоїстичні та завжди думають про власну вигоду. Лицемір не буде допомагати просто так, він робить лише те, що принесе йому користь. Заради винагороди така людина здатна на усе, а просто так навіть не поворухне пальцем.

Ознаки токсичної людини (фото: freepik.com)

Їм завжди хочеться говорити про себе та чимось хизуватися. Якщо перед вами опинилася людина, яка демонструє власну перевагу та завжди себе хвалить - вона токсична. Лицеміри самостверджуються лише тоді, коли відчувають себе краще за інших.

Вони роблять усе заради "гарної картинки". Часом ви можете помічати, що якась людина занадто багато говорить про свої нібито найкращі якості, але при цьому сама ж порушує власні принципи. Брехня та блюзнірство - головна ознака підлих лицемірів.

Як розпізнати лицеміра (фото: freepik.com)

Комплекс жертви. Якщо людина постійно виправдовує свій жахливий характер якимись травмами, або ж ображає інших, бо колись ображали її - це не про страждання. Лицеміри виправдовують себе історіями про негативний досвід, хоча насправді це лише відмовка.

Вони постійно пліткують. Знайте, якщо людина любить обговорювати із вами інших, так само вона робить і коли вас немає поруч. Лицеміри збирають плітки та розкривають чужі секрети, так вони відчувають перевагу та тішаться наслідками своїх поганих справ.

Ознаки поганця (фото: freepik.com)

Розмов багато - справ нема. Коли вам занадто багато обіцяють, але нічого не роблять - слід замислитися. Лицеміри можуть себе гарно рекламувати, давати чимало хибних орієнтирів, але вони завжди будуть у себе на першому місці.

Вони занадто потребують уваги. Про успіхи лицемірів чують усі навколо. Вони голосно говорять про власні перемоги та навіть здатні їх перебільшувати. Розпізнати таку людину неважко - вона завжди демонструє ідеальне життя, у спілкуванні та в соцмережах.

Ознаки лицемірної людини (фото: freepik.com)

Вам не дадуть забути про власні помилки. Коли ви постійно чуєте про те, де та коли схибили, це не дружнє нагадування. Лицемірна людина буде постійно повертати вас у негативні спогади, адже саме так вона "живиться" вашими емоціями.

Вони дуже залежать від думки інших. Справити гарне враження на людей - ціль номер один для лицемірів. Вони настільки зосереджені на цьому, що можуть втратити власну думку.

Критика і ще раз критика. Лицемірні люди постійно усім незадоволені. Вони будуть ображати усіх, кого можуть "вкусити". І якщо ви чуєте від когось критику, злі жарти та постійне обговорення вашої зовнішності - слід замислитися.